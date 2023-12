Maryfer Centeno encara a El Temach y le asegura que tiene un “ego frágil”

Maryfer Centeno analizó hace unos días a El Temach, pero al influencer no le gustó nada lo que dijo de él, así que arremetió contra ella y la grafóloga no tardó en responderle que tenía un “ego frágil”.

El Temach publicó un video donde sacaba toda su molestia y frustración por la cancelación en el podcast “Envinadas”, y la reconocida analista del lenguaje corporal decidió analizarlo.

Este hecho llegó a los oídos del influencer, quien arremetió contra Maryfer Centeno, así que ella tomó su derecho a réplica y le respondió con otro video, donde afirmó que El Temach ni siquiera vio su análisis.

Maryfer Centeno a El Temach: “Muy macho, muy macho, pero qué ego tan frágil”

“Tú eres hombre, y como hombre entrón debiste haber visto mi video y ver exactamente lo que dije. Si no conoces de lo que estás hablando, lo más prudente y lo más inteligente es no hablarlo”, le dijo Maryfer Centeno al influencer.

Al parecer, parte de las declaraciones de El Temach le dieron a entender a la grafóloga que él no vio su video completo, sino que se dejó llevar por lo que decían otros, así que lo invitó a ver primero el video del análisis que le hizo, para que pueda criticarla con propiedad.

Pero eso no fue todo, porque Maryfer Centeno también puso en duda el supuesto gran ego que el influencer presume: “Muy macho, muy macho, pero qué ego tan frágil me saliste mi Temach. Esta fragilidad masculina me extraña de ti. Yo estoy en mi derecho de réplica, te respeto profundamente”.

Hasta ahora El Temach no ha respondido a la réplica de la grafóloga, aunque lo más probable es que le dedique otro video entero menospreciándola o dejará que sus seguidores la ataquen en los comentarios, como suele suceder.