Maryfer Centeno ‘canta’ todas sus verdades sobre el trato que recibió de Adela Micha en “La Saga”

Con la educación y tranquilidad que la caracteriza, Maryfer Centeno decidió soltar un montón de situaciones que tenía guardadas, con respecto a su atropellada salida de un programa en el canal de YouTube de Adela Micha, “La Saga”. La grafóloga calificó hasta de “manipuladora” a la periodista.

En un reciente encuentro con los medios, que reseña el sitio TV y Novelas, Maryfer Centeno contó sus verdades con respecto a su repentina salida de La Saga. Tras la intensa situación con Niurka Marcos, la experta en lenguaje corporal dio un paso al costado, y desde entonces no habían muchas explicaciones sobre su despedida.

Maryfer Centeno inició como invitada en La Saga para hacer su trabajo de lectura sobre las personas, por el lenguaje corporal que muestran. Sin embargo, poco tiempo después comenzó a conducir su propio espacio hasta que sucedió el episodio con Niurka Marcos.

Meses después, Maryfer ventila que recibió malos tratos y que además nunca le pagaron por su trabajo.

“Es una mujer que tiene mucha experiencia y que sabe manejar a las personas y por fortuna yo me di cuenta y ya no regresé. No fue la más amable del mundo, eso es un hecho, me atacó al día siguiente. Me desilusionó, ni siquiera lo de Niurka me pareció tan feo como lo de Adela”, dijo sobre el episodio con Niurka

“Nunca (me pagaron), ni un peso, durante dos meses. Habíamos quedado que la monetización (de YouTube), pero tampoco, nunca llegó. Ella (Adela Micha) me invitó un día a conducir un programa un jueves porque ella no iba a estar. Soy una soñadora y lo quise hacer más, ese fue el error, hacerlo con el corazón y no con la cabeza”, contó Maryfer Centeno.

“Yo sé quién es Adela Micha, lo que pasa es que uno piensa que si te contratan para un espacio, todo va a estar bien. No es que yo pensara que fuera una santa, solamente no tuve la maldad suficiente para pensar en la maldad del otro lado”, reveló en su encuentro con los medios.

Finalmente, ante una posible respuesta de Adela Micha a estas mismas declaraciones, la grafóloga se adelante diciendo: “es una gran seductora y es una persona que tiene, dentro de esta gran seducción, la capacidad de manipular y lo que diga es parte de esa manipulación”.