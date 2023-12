Rachel McAdams explica por qué no salió en la nueva versión de ‘Mean Girls’

As protagonistas de “Meninas Malvadas”, incluindo Lindsay Lohan e Rachel McAdams As protagonistas de “Meninas Malvadas”, incluindo Lindsay Lohan e Rachel McAdams (Paramount Pictures)

‘Mean Girls’ destacó en las carteleras de cine en el 2004. La cinta de Mark Waters unió en una historia colegial a Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabet.

Casi 20 años más tarde, todas las actrices regresaron para una nueva versión y Rachel McAdams se negó a aparecer en esta nueva producción. Casi un mes después de su negativa explicó por qué tomó esa decisión.

La actriz, hoy de 45 años, comentó que no tiene nada en contra de sus compañeras. Sin embargo, no le movió el piso realizar un comercial para televisión por el Black Friday, que fue lo que hicieron como novedad para el 2023.

“No se. Supongo que no estaba tan entusiasmada con hacer un comercial si soy totalmente honesta. Nunca he hecho comerciales y simplemente no sentía que debía hacerlo”, dijo la actriz a Page Six.

De hecho, la mima McAdams dice que una reunión cinematográfica sería “fantástica”. No se niega a una secuela de la cinta que represente el espíritu de lo que hicieron hace 19 años.

“Por supuesto, siempre me encantaría ser parte de una reunión de ‘Mean Girls’ y pasar el rato con mis plásticas”, dijo en referencia al cast original.