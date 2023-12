El Capi Pérez responde a las declaraciones que emitió Brandon Peniche sobre él

Hace días, Brandon Peniche reveló que no tiene un grato recuerdo de El Capi Pérez por su paso por el matutino “Venga la Alegría”, pues supuestamente el comediante se metía con él.

El actor aseguró que entendía que, al ser el nuevo, debía soportar un poco las burlas de sus compañeros, pero considera que el comediante se excedió y por ese motivo cortó lazos con él.

Brandon Peniche Confiesa que no soporta al Capi Perez pic.twitter.com/UMRfea20fI — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) November 23, 2023

Hasta ahora, El Capi Pérez no había respondido las declaraciones de Brandon Peniche y sorprendió a todo el mundo al anunciar que, cuando lo vuelva a ver, se disculpará con él.

También te puede interesar:

Rocío Sánchez Azuara niega que haya acusado al Capi Pérez con los ejecutivos de TV Azteca

¡Brandon Peniche no quiere ver al Capi Pérez ni en pintura!

Capi Pérez baila ‘El Gallinazo’ junto a Mario Bezares

El Capi Pérez no sabía que las parodias que hacía de Brandon Peniche lo lastimaban

Fue durante su participación en el programa “Pinky Promise” que El Capi Pérez finalmente habló de su experiencia trabajando con Brandon Peniche en “Venga la Alegría” por una pregunta de un usuario.

“No me daba cuenta, cuando hacía mis parodias sobre Brandon, que yo probablemente lo estaba lastimando, lo estaba incomodando”, contestó el conductor.

Y agregó: “No me di cuenta en ese momento y cuando vi ese clip, en vez de enojarme, sinceramente me sentí un poco mal conmigo mismo porque nunca me acerqué a él para preguntarle si le gustaban o no mis parodias o si le gustaba la forma en que yo lo caracterizaba”.

El Capi Pérez, al contrario que Brandon Peniche, sí tiene un grato recuerdo de él, ya que cree que es una persona auténtica y muy chistosa naturalmente.

“Me tomó por sorpresa y si algún día lo veo le voy a pedir disculpas por lastimarlo con mis parodias. Cuando te dedicas a hacer reír o caes mal o haces reír, no es a huv* que le tienes que caer bien a todos. Entonces a él no le cayó bien lo que yo hacía y es muy respetable. Como tuve los huev*s de hacer la parodia, también tendré los huev*s de pedirle una disculpa cuando lo vea”, aseguró El Capi Pérez.