V de BTS estrena ‘wherever u r’ su nueva colaboración con UMI

Fue el pasado lunes 11 de diciembre, cuando Kim Tae-hyung mejor conocido como V, integrante del grupo de k-pop BTS, se enlistó al Servicio Militar en Corea del Sur, por lo estará de regreso hasta junio de 2025, pero en lo que ese momento llega, el idol sorprendió a su fandom, ARMY, con el anuncio del lanzamiento de su próximo sencillo titulado ‘wherever u r’ en colaboración con UMI.

En el caso de Kim Tae-hyung o V, por medio de sus stories o historias de Instagram, compartió una serie de fotografías donde aparece completamente rapado y agregó en la descripción, “Me iré pero regresaré”. haciendo alusión a su enlistamiento al Servicio Militar.

Taehyung (V) de BTS. / Foto: BIGHIT MUSIC

V de BTS anuncia ‘wherever u r’ su nueva colaboración con UMI

Tan solo un par de días más tarde, a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la agrupación, donde se reveló que el viernes 29 de diciembre será el estreno oficial del más reciente sencillo o single de V de BTS y llevará por nombre ‘wherever u r’, asimismo, el tema será en colaboración con la cantante y compositora UMI.

Dentro del comunicado se puede ver una imagen con la letra oficial de la canción, la cual dice lo siguiente, “looking back on a sunday, pictures from the past now, sitting all in the basement, we should have a conversation, i’ll call you more, but time moves so fast”.

Asimismo, por medio de la plataforma de TikTok, UMI compartió un video donde se le puede ver a ella y a V de BTS cantando un fragmento de la canción y ARMY especula que esto podría tratarse de una parte del MV o video musical oficial, el cual habría sido grabado a la distancia, ya que se ve al idol de k-pop recorriendo los pasillos del edificio de HYBE.