Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero pasaron juntos estas navidades

A pesar de que Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero están divorciados, como tienen un hijo juntos, han mantenido una buena relación entre ellos, pero tras explotar el escándalo de infidelidad de sus respectivas parejas, parece que su amistad se ha fortalecido.

Como bien sabemos, Adianez Hernández y Augusto Bravo, parejas de Rodrigo y Larisa respectivamente, tuvieron una aventura que fue descubierta por el actor y por eso decidió separarse.

Al principio, Rodrigo Cachero no quería revelar el motivo de su divorcio, no obstante, dio a entender que su actual ex, tuvo la culpa de ello, y así se empezó a rumorear que le había sido infiel, poco después explotó la noticia de que lo había engañado con el esposo de Larisa Mendizábal, su exesposa.

Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero cayeron en una depresión luego de enterarse de que sus parejas le eran infieles, y como ahora salen públicamente sin arrepentimiento alguno, se han apoyado mucho en este proceso.

Larisa y Rodrigo han dicho que han estado yendo a terapia también para poder lidiar con este proceso de separación, y ahora comparten en sus redes sociales cómo pasaron juntos está Navidad.

En las fotografías se les ve en compañía de su hijo, quien ya es todo un adulto, en un restaurante, los tres se ven felices y sonrientes, aunque Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero si se les nota un poco de tristeza en su mirada.

Sin embargo, no fueron los únicos en presumir en redes sociales cómo pasaron la navidad, porque Adianez Hernández también publicó que compartió estas fechas junto a Augusto Bravo y su familia, quienes parecen haberlo recibido con los brazos abiertos.