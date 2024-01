Frida Sofía habría aceptado participar en LCDLF4 debido a una demanda

Ex de Frida Sofía, Christian Estrada, arremete en si contra.

“Le dije quiero ver pruebas, muéstrame el dispositivo, y me lo enseñó, a los tres días me dijo que se lo había sacado, que había abortado,

vi el ultrasonido, vi el feto, yo lo vi. Hasta le teníamos nombre… Maximiliano” pic.twitter.com/MBOVHS8KhJ