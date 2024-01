Aarón Díaz da rienda suelta a su lado salvaje y aventurero

Aarón Díaz inicia el año con el estreno de Reconexión México, una serie documental de viajes, en el que muestra su lado salvaje y aventurero al viajar por una parte del país. El actor se sentó a charlar con Publimetro sobre esta faceta que lo mantiene, por el momento, alejado de las telenovelas y el cine.

Reconexión México sigue los pasos del actor Aarón Díaz, cuando se reencuentra con sus raíces en un recorrido por varios estados. Durante toda la serie, Aarón Díaz e invitados especiales exploran los rincones más interesantes y desconocidos del país, conocen a personas locales y le dan a la audiencia una perspectiva única de las raíces, los sabores, las culturas y el pueblo mexicano.

“Estamos felices, ya listos para el estreno este 5 de enero, donde la gente va a poder disfrutar de la primera temporada de Reconexión. Estoy feliz, porque el sueño se volvió realidad desde que comenzamos a filmar hace tres años; así que saber que va a llegar a tantos ojos, nos pone muy contentos”, indicó.

Aarón es hijo de un mexicano y una estadounidense. Pasó su infancia entre San Miguel de Allende, México, y California, “creo que por primera vez en toda mi carrera, pues la gente me va a conocer como soy realmente, no a través de un personaje. La razón por la que decidí crear este proyecto es justamente por mi amor a México y las ganas de conocerlo mejor. Nosotros hemos estado en diez estados, desde los lugares más transitados hasta los más turísticos. No nada más es sacarte la foto enfrente del monumento, sino aprender un poco de los lugares que visitamos, de la gente, de sus creencias y sus tradiciones. México es un país rico y depende de nosotros si queremos solo verlo por encimita o absorber todo lo que nos pueda dar”, remarcó el actor.

“Soy salvaje al buscar lo que quiero, porque creo realmente que es la única forma de llevar a cabo los sueños” — Aarón Díaza

A lo largo de su carrera artística ha enfrentado varios retos, pero afirma que este es uno de los más gratificantes, porque se vuelve un promotor turístico.

“Siempre me he sentido un promotor de México, independientemente de este programa, siempre le cuento a la gente lo maravilloso que es nuestro país, porque desafortunadamente muchos se dejan llevar por las malas noticias. Creo que es importante y nos corresponde -a todos como mexicanos- enaltecer y mostrar a México con todas sus maravilla”.

¿Qué se dice de Aarón Díaz que no sea cierto?, le preguntamos al actor y así fue su respuesta: “No sé, hay mucha gente que se dedica a decir cosas que no son ciertas. Entonces habría que preguntarle a ellos (risa). Lo que sí es cierto, es que amo mi país, a su gente; soy privilegiado y afortunado de poder llevar esta voz más allá. Y lo que no pueden decir es que no doy todo, porque soy muy apasionado de lo que hago. De esta forma he llevado mi vida profesional y personal. Lucho siempre por lo que creo”.

Aarón Díaz inicia el año con el estreno de Reconexión México, una serie documental de viajes, en el que muestra su lado salvaje y aventurero. (Foto: Cortesía ViX.)

Los que debes saber de Reconexión México

Invitados. Ale Carmona, Alejandro Edda, Dylan Efron, Kalimba, Lola Ponce Luis Hernández El Matador y Paola Longoria.

Recorrido. Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Capítulos. 10 episodios en la primera temporada.

Estreno. 5 de enero se estrena por ViX.

