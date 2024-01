Jeni de la Vega habla por primera vez de su ruptura con Eleazar Gómez, ¿lo dejó por infiel?

Jeni de la Vega estuvo en el programa “Hoy día” y finalmente habló sobre su rompimiento con Eleazar Gómez, también hizo mención a las fotografías que compartió el programa “Chisme No Like”.

Recordemos que en el programa de farándula sugirieron que el actor tendría una relación romántica con el influencer y activista Mario Sierra, por lo que le habría sido infiel a su prometida.

No obstante, Jeni de la Vega aseguró que su rompimiento con Eleazar Gómez no tuvo nada que ver con las fotografías, pues ella sintió que se había apresurado en comprometerse.

“Tomamos la decisión de darnos un tiempo. Soy humana, no soy perfecta. Tengo errores, es sabio reconocerlos. No me avergüenza. Siento que me adelanté y creo que es sano reconocer los errores y parar antes, sin importar lo avanzados que estaban los planes de la boda”, aseguró Jeni de la Vega en el programa de Telemundo.

Mario Sierra pide respeto tras supuesto "romance" con #EleazarGómez https://t.co/pR91IbQ4W7 pic.twitter.com/PwdptcOV0O — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 23, 2023

La modelo comentó que a pesar de tener prácticamente listo todos los preparativos de la boda, se sentó y meditó si eso era lo que en realidad quería para su vida en estos momentos.

Con respecto a las fotos que circulan de Eleazar Gómez y Mario Sierra en un yate, para Jeni de la Vega no tienen nada de incriminatorias, porque solo se ven a dos amigos conversando.

“No terminamos mal. No tiene nada que ver con las fotos. Si ustedes ven las fotos, son dos personas en una conversación normal...”, afirmó la también conductora y agregó: “Él nunca se portó mal conmigo. Gracias a Dios, me tocó una versión renovada y me voy tranquila”.

Por su parte, Eleazar Gómez sigue sin ofrecer alguna declaración al respecto, mientras que Mario Sierra solo llegó a comentar que no hablaría de su vida privada ni de la de otros.