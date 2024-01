Rosalía y Alejandro Sanz sorprenden a Manuel Alejandro

La celebración por el Día de Reyes sigue manteniendo la unión entre familias y amigos, es por ello que Rosalía y Alejandro Sanz se unieron para darle una sorpresa a Manuel Alejandro, uno de los productores más importantes en España.

Rosalía y Alejandro Sanz son dos de los artistas más populares en España, su propuesta musical se ha posicionado a nivel internacional, por lo cual ambos siguen agradeciendo el apoyo de las figuras que apoyaron su carrera, como es el caso de Manuel Alejandro.

Rosalía y Alejandro Sanz se reúnen con Manuel Alejandro

El inesperado encuentro se compartió a través de redes sociales, especialmente sobre el momento en el que los cantantes sorprendieron a Manuel Alejandro, el cual reaccionó feliz por la visita.

“Te traigo un regalillo, mira, es que me la he encontrado en la calle y digo, pobrecita, vamos a darle un café aunque sea”, dijo Alejandro Sanz al entrar a la casa del arreglista.

Asimismo, el intérprete de “Amiga mía” publicó una serie de fotografías, en las cuales evidenció algunos momentos del encuentro, además de destacar su alegría por la convivencia.

“Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente. Así, queda escrito un capítulo más en la historia de la música. Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina @rosalia por apretarme el corazón. Os deseo una noche llena de deseos cumplidos. Fdo: Melchor”, escribió.

Por otro lado, la cuenta de Instagram de Manuel Alejandro se activó para compartir más imágenes, así como también para expresar su reacción por la sorpresa de los músicos españoles.

“Ayer los Reyes Magos me trajeron el mejor de los regalos; me dejaron en casa dos estrellas relucientes para que me fundiera con ellas en un abrazo. Cómo brillaban. Baltasar dejó estas instantáneas para compartirlas con vosotros, mis amigos”, agregó.