Tras haberse presentado con éxito en enero de 2023, el grupo de k-pop JUST B conformado por Lim Ji-min, Lee Kun-woo, Bae In, JM, Jeon Do-yeom y Kim Sang-woo regresaría a México este 2024 como parte de la gira ‘JUST BE With YOU’ donde presentarán los éxitos de su más reciente material discográfico titulado ‘÷ (NANUGI)’.

La agrupación surcoreana JUST B se presentó el pasado jueves 26 de enero de 2023 en el Auditorio BB de la Ciudad de México donde sorprendieron a sus fans con sus mayores éxitos entre los que destacan ‘MEDUSA’, ‘DAMAGE’, ‘RE=LOAD’, ‘ME=(NANEUN)’ y ‘MBTI’, entre muchos otros más.

JUST B anunciará concierto en México para 2024

Sin embargo, a más de un año de esta presentación, JUST B estaría planeando su regreso a Latinoamérica, y es que a través de sus redes sociales compartieron una publicación donde mencionaron que el próximo mes de marzo harán una gira o tour por América del Norte y América del Sur, con la cual, el grupo ofrecería una serie de conciertos en México.

“Esta gira por América del Norte y del Sur, ‘JUST BE With YOU’, es la presentación en solitario de Just B en el extranjero, un año y dos meses después de la exitosa gira por México en enero del año pasado. Just B, está ampliando sus avances globales con una gira en solitario de mayor escala este año”, se puede leer en un artículo publicado en el portal de noticias OSEN.

Cabe destacar que dentro de la misma publicación, se reveló que en los próximos días, nueva información con respecto a la venta de boletos y recintos donde se llevarán a cabo los conciertos de JUST B serán revelados.