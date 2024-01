Por medio de redes sociales, el cantante, compositor y actor canadiense de 33 años de edad, Abel Makkonen Tesfaye mejor conocido como The Weeknd dio a conocer que ya se encuentra trabajando en su tercer álbum de estudio, el cual sería el último disco de su nueva trilogía tras el lanzamiento de ‘After Hours’ y ‘Dawn FM’.

Fue en 2020, cuando The Weeknd estrenó el álbum ‘After Hours’ del cual se desprenden los éxitos, ‘Blinding Lights’ y ‘Save Your Tears’, cabe destacar que para este material discográfico, también se publicó una versión deluxe o de lujo.

Y dos años más tarde, en 2022, The Weeknd lanzó ‘Dawn FM’, álbum que se compone de 16 temas en total entre los que destacan, ‘Take My Breath’, ‘Dawn FM’ y ‘Less Tha Zero’, para este material también se estrenó otra versión, la ‘Alternate World’.

The Weeknd anuncia su tercer álbum de estudio

Y como ya es costumbre en la carrera musical de The Weeknd, también cerrará este capítulo con una nueva trilogía, tal y como lo hizo en el año de 2012 cuando compiló sus tres mixtapes en el álbum recopilatorio titulado ‘Trilogy’.

Y es que, fue a través de sus redes sociales, donde el también protagonista de la serie ‘The Idol’ para HBO Max, dio a conocer la noticia de su próximo material discográfico, con el cual se completaría esta trilogía. Para esto, The Weeknd compartió las portadas de sus dos álbumes anteriores y en la tercera diapositiva agregó un signo de interrogación.

Cabe destacar que en mayo de 2023, el intérprete reveló que este álbum será el último que hará como The Weeknd, “Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de despojarme de esa piel y renacer.El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente mi último hurra como The Weeknd. Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”, dijo en una entrevista para W Magazine.