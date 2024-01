“Viví odiando a la persona equivocada”: El periodista Alex Kaffie hace inesperada revelación sobre Andrea Legarreta

El nombre de Andrea Legarreta sigue en tendencia en las redes sociales tras la polémica que se generó cuando el pasado 2 de enero se hizo viral una entrevista en donde la conductora de Hoy Día, Anette Cuburu, definió a Legarreta como “mala persona” que la acosó laboralmente durante la época en la que coincidieron en Televisa.

El 9 de enero, Cuburu emitió un comunicado con el que pretendía finalizar su mediático pleito con Andrea, pero la situación se extendió a otros compañeros que decidieron hablar del mal comportamiento de la conductora, entre ellos un excolaborador de Hoy, Josh Torres, quien la acusó de prepotente.

En entrevista con el periodista Michelle Ruvalcaba, Torres explicó que trabaja para una empresa asociada al gobierno estatal de Nayarit y que, hace más de una década, tuvo una amarga experiencia con Legarreta

Recordó que durante una transmisión especial en Nayarit, Andrea Legarreta fue poco profesional con él: “Yo traía toda la logística, tenía el peso del gobierno del Estado para que toda la coordinación estuviera perfecta y todavía la señora [Andrea Legarreta] llegaba y me tronaba los dedos”, dijo Torre, reseñó Debate.

Alex Kaffie la odió hasta pasado 2020

Pero después de esta entrevista, otro compañero decidió hablar. Se trata del periodista Alex Kaffie, quien compartió un video en YouTube que tituló “¿De dónde viene mi odio por Andrea Legarreta?” Allí describe cómo fue su relación con la actriz durante el tiempo que trabajaron juntos en Hoy.

“Me gustaría tener una anécdota bonita del tiempo en el que Andrea Legarreta fue mi compañera de trabajo, pero no la tengo. Y es que Andrea Legarreta y yo, nunca, más por mí que por ella, lo reconozco, convivimos más allá del tiempo que nuestro horario laboral en Hoy nos obligaba a estar juntos”.

Pero existía una razón de peso de parte del periodista de espectáculos para tanto odio. “Y es que, cómo no sentir odio por quien, me dijeron, le había pedido al productor de Hoy, Reynaldo López, que me cambiara de camerino para que yo ya no ocupara el que estaba justo enfrente del de ella”.

Además, precisó que Legarreta había solicitado que a él no se le permitiera la entrada al comedor de la empresa y menos se le incluyera en un chat de conductores.

“Cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron, exigió que yo ya no entrara al comedor donde ella desayuna diariamente y que se encuentra dentro del foro de Hoy. Cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron solicitó que no se me incluyera en un chat de WhatsApp porque seguramente lo que yo ahí leería lo iba a ocupar en la columna de mi periódico o lo iba a filtrar a mis amigos de la prensa”.

“Cómo no sentir odio por la mujer que me decían, y me decían y me decían, demandaba que me quitarán a mí martes y jueves para que pusieran de lunes a viernes a Martha Figueroa. Cómo no sentir odio por la mujer que me aseguran imploraba que cuando salíamos de viaje para transmitir Hoy desde los estados de la república, a mí me hospedaran en hoteles de menor categoría a los de ella”.

Andrea Legarreta lo confrontó

La enemistad entre el periodista que salió de Televisa para estar en el programa de la competencia Sale el Sol, con Andrea se extendió hasta el 2020.

“Andrea, harta de mis ataques en su contra, motivados, repito, por odio, me contactara para preguntarme por mi comportamiento. Desde luego no desaproveché la ocasión y le reproché cada uno de los hechos ya mencionados. En tal conversación, saltó el nombre y el apellido de la persona que me había dicho que Andrea Legarreta y Galilea Montijo, exigieron que se me cambiara de camerino, se me prohibiera la entrada al desayunador de Hoy, se me excluyera del chat de conductores y se me hospedara en hoteles menos lujosos”.

“No había terminado nuestra conversación, cuando Andrea Legarreta, a través de otra llamada, que yo escuché porque puso el altavoz y ¡oh, sorpresa! Todo era mentira, sí, todo lo que en mi detrimento esa persona le achacaba a ella, era falso. Qué tonto fui. Me creí las mentiras que hicieron que varios años viviera odiando a la persona equivocada”.

"Viví odiando a la persona equivocada": El periodista Alex Kaffie hace inesperada revelación sobre Andrea Legarreta Andrea Legarreta espero paciente la aclaratoria del periodista (Instagram: @kaffievillano)

La historia Kaffie termina haciendo una férrea defensa de Andrea Legarreta, pues asegura que, durante su larga estancia en Hoy, él nunca vio que la presentadora le faltara el respeto a su entonces esposo, el cantante Erik Rubín.

“La verdad siempre sale a la luz, y es que jamás vi a Christian de La Fuente o ninguno de los hombres con los que le achacan romances extramaritales a Andrea Legarreta, visitándola en el foro de Hoy. Tampoco en mí presencia hablo mal de ninguna de sus compañeras y ex compañeras”.

La reacción elegante de Legarreta

Tras la publicación, Legarreta reaccionó al video en Instagram del periodista Alex Kaffie y le agradeció decir la verdad de esta situación.

“GRACIAS de corazón Alex querido! Agradezco mucho tu vídeo, tus palabras y tu sinceridad … No todos lo hacen! Me diste un apapacho al alma y sin duda, una lección para todos… No siempre hay que creer a quienes nos van con el chisme y mejor hablarlo para si es posible, arreglarlo. Te abrazo fuerte!! Deseo que sea un gran año para ti y tu mami!! Bendiciones corazón!!”