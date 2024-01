Cristian Castro revela si Luis Miguel estaba enamorado de Verónica Castro

Desde hace algunos días, Cristian Castro ha estado participando en varias entrevistas con medios de Argentina, donde reside actualmente. Durante estas conversaciones, el cantante ha abordado diversos temas, como sus hijos y la situación política en ese país.

Recientemente, dedicó una extensa opinión a su colega Luis Miguel, particularmente después de que los periodistas le mencionaran la relación entre ‘El Sol de México’ y su madre, Verónica Castro.

La revelación de Cristian Castro se produjo durante una entrevista en el programa de televisión argentino ‘Intrusos’, reconocido por su cobertura de espectáculos y farándula en el país. Desde Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, el mexicano compartió sus opiniones sobre varios temas, pero las declaraciones más destacadas fueron sobre Luis Miguel. Comenzó expresando: “Es un amor, es nostalgia. Todos debemos estar con él, todos debemos quererlo mucho. Nos dio muchísimo”.

Al referirse a su relación con Luis Miguel, que ha experimentado algunas idas y vueltas, Cristian Castro aconsejó al cantante acercarse a sus colegas, destacando la importancia del trabajo en equipo en el género urbano. Asimismo, expresó su descontento con la forma en que la serie de Luis Miguel, lanzada por Netflix hace algunos años y aprobada por el propio cantante, lo retrata. Castro afirmó sentirse mal representado y expresó su preocupación por la necesidad de mantener un vínculo con Luis Miguel.

“A veces nosotros tenemos idas y vueltas, pero lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros, lo queremos y lo necesitamos. En el género urbano hay mucho equipo. Yo quiero estar siempre con mis compañeros y que hiciéramos más fuerzas”.

Cristian Castro no dudó en expresar críticas hacia la representación que la serie de Luis Miguel, emitida por Netflix hace unos años y aprobada por el propio cantante de ‘La Bikina’, ofrece de él. “Me hizo quedar re mal. Digo: ¿Qué onda conmigo? Si yo soy de sus soldados, de su equipo”. El descontento de Cristian Castro es evidente por el papel que le asignaron en la trama. Además, manifestó su preocupación por la necesidad de mantener una conexión con Luis Miguel y viceversa. “La verdad es que me pone preocupado, porque necesita el lazo conmigo y yo necesito el lazo con él”

Durante la entrevista, a Cristian Castro también se le consultó sobre los rumores que sugerían una relación entre un joven Luis Miguel y su madre, la artista Verónica Castro, a mediados de la década de 1990. En lugar de reaccionar con enojo, el entrevistado confirmó con humor que me hubiese gustado mucho que fuera “mi papá putativo, mi padrastro y llamarle daddy Luis”, entre risas compartidas con los conductores del programa de chismes argentino.