Ella es Elissa Marie, la bella hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto que debuta en las pasarelas

Elissa Marie Soto-Borja Bazán tuvo su primera pasarela, al ser elegida como la embajadora de la marca Ragazza Fashion y desfilar con un vestido que llevó por nombre Legacy. La hija de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, tuvo su debut como modelo en un evento de moda que se lleva a cabo en Guadalajara.

Confeccionado en una delicada tela tornasol que evoca la sensación de salir de un sueño, el Legacy cuenta con aplicaciones bordadas de plumas y perlas en tono ivory, rindiendo homenaje a la elegancia de un cisne. Las mangas off-shoulder, drapeadas al frente y abullonadas en los costados, añaden un toque vanguardista, decoradas con destellos de cristales tornasol, creando un juego de luz.

Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán debuta como modelo en Guadalajara. (Foto: Davo Montiel.)

El corsé fue bordado con cristales Swarovski en tonos rosa y tornasol de corte octogonal.

“Es algo muy grande para mí, la verdad desde que me lo propusieron me interesó de inmediato. Es un diseño espectacular, a Carolina Vázquez le quedó increíble. Si pesa tantito, pero no me enfoque tanto en eso, porque ya puesto me quedé pasmada al verlo”, comentó Elissa Marie.

A sus 14 años, aún no tiene definido qué quiere ser de grande, porque su gran prioridad en este momento son sus estudios.

“Sí me gusta el modelaje, digo no lo he experimentado mucho, pero esta experiencia la disfruté, ya veremos a dónde me lleva esto”.

Geraldine Bazán acompañó a su hija durante la presentación, aunque se mantuvo a distancia, para no desviar los reflectores, no perdió detalle de esta nueva experiencia para la joven.

“Su apoyo (padres) es lo más importante para mí, es lo que me hace pasarla bien y saber que están ahí, pues me da seguridad en todo lo que hago”, añadió.

La adolescente creció en el mundo de la televisión, y está consciente que es un medio de muchos riesgos.

“La verdad es un medio muy complicado. Crecí con esto, obviamente, tiene sus pros y contras. Yo personalmente me he rodeado con esto desde chiquita y disfruto mucho lo que tiene que ver con la actuación y la cinematografía. Por ahora, no sé si me dedique a algo que este en el ojo del público, pero me gustaría más estar en backstage. Me gusta escribir, la fotografía y algo que tenga que ver en esa área, algo que este en medio”, explicó.

Quinceañera

Elissa Marie Soto-Borja Bazán está por cumplir 15 años, el próximo 17 de febrero. Y la joven habló sobre es momento que se acerca.

“No soy mucho de fiestas, y creo que no haré algo grande para mi cumpleaños o algo como suele hacerse para las quinceañera. Mis papás saben lo que quiero, y prefiero hacer algo más pequeño o un viaje”, adelantó y confrmó que si tiene novio, pero sin dar mayores detalles.