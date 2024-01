José Eduardo Derbez afirma que sería mejor roomie Victoria Ruffo que Eugenio Derbez

El Roomie es una cinta que se hizo hace más de dos años, y sus protagonista celebran que la comedia romántica, ya tenga su estreno en las salas de cine. La cinta es dirigida por Pitipol Ybarra con Fiona Palomo, José Eduardo Derbez, Herllany y Giuseppe Gamba.

La cinta es una comedia ligera que busca entretener a la audiencia con la historia de Vivi (Fiona Palomo), una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para pagar la hipoteca de su departamento. Lo que ella no sospecha es que Ro, el supuesto compañero perfecto que encontró, tiene un peculiar estilo de vida: nunca paga renta.

Publimetro platicó con algunos de los actores del filme como José Eduardo Derbez, quien tuvo que aprender lenguaje de señas. Al preguntarle si tenía alguna similitud con su personaje de Ro respondió, “¡En lo sinvergüenza! Fíjate que a mí me gusta mucho mi personaje, porque es solitario; es decir, cuida a sus amistades. De cierta forma, tiene una historia detrás donde no han sido buenas personas con él, entonces creo que él se dedica a ayudar mucho a las personas, ¿no? A mí me gusta mucho ayudar a las personas, no lo logro, pero me gusta y me gusta también cuidar mis amistades”.

José Eduardo Derbez preferiría a Victoria Ruffo como roomie que a su padre

Mientras que la popular creadora de contenidos Herllany compartió cómo es Dulce.

“Dulce es muy parecida a Herly, en la cuestión de la chica emprendedora. También, a veces, esa actitud positiva, pero sin llegar a lo tóxico. Dulce llega a decirte: ‘tú puedes, eso mamona’. Creo que sí, me parezco mucho en esa parte, de que siempre me ha gustado vender y andar de arriba para abajo para salir adelante. Amiga chismosa sí soy, soy bien chismosa, pero conmigo te vas a enterar de algo padrísimo. Creo que Dulce y yo sí somos muy parecidas, aunque yo podría decir que tengo una actitud o personalidad un poquito más ruda, pero Dulce es Dulce (risas), explicó la influencer.

La película utiliza la comedia para llevar un mensaje de diversidad e inclusión.

“En mi caso, Mauro es una persona que busca continuamente ayudar a los demás en el método particular de ver la luz que tienen los demás, que incluso ellos no ven. Y creo que esa es una virtud que yo tengo como persona, porque puedo ver a una (...), tengo la capacidad de ayudar a las personas a resolver sus contextos o a sacarlos del problema en el que están para darles un poquito de perspectiva”. Añadió Giuseppe Gamba.

La película El Roomie es protagonizada por José Eduardo Derbez, Herly y Giuseppe Gamba. (Foto: Videocine.)

Los protagonistas hablaron sobre el rol de roomie en sus vidas, y si alguna vez han estado en una situación complicada.

“Yo sí, yo he tenido muchos roomies en mi vida, como siete u ocho. Fui roomie de mi mamá, pero me corrió. Tuve ahí, como más esta dinámica de roomie cuando empecé a vivir con mi pareja. Nos enamoramos y nos casamos y ya, lo que tiene que pasar... ¡Ay, padrísimo! Así yo en bata, baby doll y demás. No tengo tampoco mucha experiencia con los roomies (risa)”, confesó Herly.

José Eduardo nunca ha tenido ese rol de tener un compañero de cuarto, “nunca he tenido roomie, no lo tendría. Soy una persona un poquito especial en mis cosas, entonces creo que no lo tendría. Creo que primero regresaría con mi madre. Soy de padre ausente, pero sí tendría a mi madre como roomie, en una de esas (risa)”.

“Nunca he tenido roomie, no lo tendría. Soy una persona un poquito especial en mis cosas” — José Eduardo Derbez

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reveló que le gusta mucho la comedia para sus proyectos en cine y televisión.

“Me gusta mucho jugar con todos los personajes que llego a tener. Amo la comedia, soy más de hacer reír que de hacer llorar; es más difícil hacer reír que hacer llorar y creo que ya en mi casa viví mucho drama. Este es un personaje (Ro) que disfruté muchísimo, que tuvo muchos retos, que fue complicado, pero que creo que las cosas complicadas son las que más valen la pena”.

También puedes leer: Ella es Elissa Marie, la bella hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto que debuta en las pasarelas

Para terminar, se le preguntó a quién elegiría como rommie entre su papá y mamá, así contestó, “¡Ay no, ya ninguno! Pero en todo caso... ¡Híjole! ¿Ya vieron de Viaje con los Derbez? Bueno, pues ahí está (risa)”.

Durante el filme tienen pequeñas actuaciones de Victoria Ruffo, Bárbara de Regil, Eréndira Ibarra, Maite Perroni, Ana Serradilla y Edgar Vivar con un personaje similar al Señor Barriga, entre otros

¿Cuándo se estrena El Roomie?

18 de enero llega a las salas de cine en México.

90 minutos tiene de duración El Roomie.

Personajes. Fiona Paloma (Vivi), José Eduardo Derbez (Ro), Herllany (Dulce) ,Irving López (Guille) y Giuseppe Gamba (Mauro).

José Eduardo Derbez (Ro), Herllany (Dulce) ,Irving López (Guille) y Giuseppe Gamba (Mauro). Trama. La película expone diferentes situaciones ante los problemas que surgen al compartir espacio.