Lucero responde a mujeres que cuestionan cómo luce a sus 54 años

Bien dicen que las redes sociales nunca tienen contento a nadie, porque siempre hay controversia, ya sean noticia buenas o malas. Actrices y actores están bajo el juicio público de cómo lucen a determinada edad: algunos critican la obsesión por la eterna juventud y las cirugías plásticas; mientras otros, cuestionan que ciertas figuras públicas no se hagan “arreglitos” en el rostro.

En los últimos meses, Lucero ha sido señalada en torno a este tema tras su regreso a la televisión, sobre todo por dejar de ser la tierna Lucerito, y mostrarse como una mujer madura que ha elegido llevar su madurez sin necesidad de ponerse botox o realizarse un tratamiento para rejuvenecer.

En redes sociales circulan varios comentarios de mujeres que decidieron expresar su opinión sobre la actriz y cantante.

“... En la ídem. Ahora si ya se te nota de pano la edad. No hubieras fruncido los labios. El cuello ufff, Ya ahora si se te ve”, escribió una internauta.

Ante este “ataque”, fue la propia Lucero quien decidió responder de una manera respetuosa, “se me nota que tengo 54? Espero que sí porque son los que tengo. Y si, las arrugas son inminentes. Las manchas, la flacidez, todo eso llega con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17 aunque tengas 60 o más y que nunca tengas arrugas ni nada que se te vea mal y siempre bella eternamente”.

Mientras alguien más comentó, “Qué pasó con el contorno de tus labios Lucerito. Está muy arrugado. Pilas falta un poquito de botox”.

“Es que me da muchaaaaa precaución! Veo bocas deformadas y que parecen de plástico cuando usan esos procedimientos. En fin, no se puede tener piel sin arrugas a mi edad. Al menos eso creo. Nunca he visto algún procedimiento que luzca natural y que borre las arrugas al 100. Siempre queda algo muy raro. Pero gracias por la recomendación, no sé si me atreva”, le contestó la popular artista.

La cantante ha generado un debate en redes sociales por el tema de cómo debe lucir una mujer a determinada edad.

“Qué pena que las mujeres nos ataquemos entre nosotras. Habría esperado ese comentario de un hombre. Muy bonito lo que le respondió, buscando ser la mejor persona, en lugar de atacarla, le desea bien. Yo acabo de cumplir 40 y no voy a negar que me da miedo empezar a “verme de mi edad” más que nada por el tipo de gente cruel que hay en internet. Pero estoy muy consciente de que todos llegaremos a lo mismo y lo mejor que podemos hacer es sumarle vida y experiencias a nuestros años! creo que Lucero se ve estupenda para su edad”.

“Ella envejece con dignidad y es hermosa así , sin perder su cara bonita”.

“Hay gente que desconoce, que las arrugas también sale de felicidad!!!”.

“Los años no pasan en vano, y es obvio q todo es diferente la esencia se mantiene”.

“Hermosa x siempre!!! Y q padre ser una mujer tan segura de si misma y no tener q usar filtros ella es Auténtica y eso se aplaude!!”.

“Ella envejece con dignidad y no vive aferrada al bisturí! Eso es bueno”.

