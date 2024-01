Jorge Losa quiere hacer un trío ¿Ferka está de acuerdo?

Jorge Losa confesó a finales de 2023 que le gustaría llegar a cumplir una de sus fantasías, que es hacer un trío, por lo que intentaría convencer a Ferka, su actual pareja, de hacerlo.

De hecho, en “La Casa de los Famosos México”, María Fernanda Quiroz comentó que ella estaba más que dispuesta a cumplir con las fantasías de su pareja, pues considera que hay que ser más abiertos a experimentar cosas en una relación.

“Últimamente me ha dado por hacer un trío; no me puedo ir de esta vida sin haber probado ese placer”, fue lo que expresó Jorge Losa en su entrevista a finales de 2023.

Un par de meses después de haber compartido esa candente confesión, se le ha preguntado a Jorge Losa si ha llegado a cumplir esa fantasía o ya desistió de la idea.

“No me quiero morir sin probarlo, entonces no sé si pueda cumplirlo, tendré que hablarlo con mi compañera de equipo (Ferka). Es un fetiche y una fantasía que tengo y no se va a quitar, entonces vamos a ver si se puede cumplir”, fue lo que contestó en esta oportunidad el actor español.

No especificó qué tipo de trío le gustaría tener, si con dos mujeres o intentarlo con un hombre y una mujer. Pero parece ser que ha estado intentando convencer a Ferka de probarlo, y como se mencionó antes, ella ha estado abierta a la idea porque le da curiosidad.

Jorge Losa no se resiste a aventarse un trío con Ferka para cumplir sus fantasías https://t.co/x0tgo2SYP4 pic.twitter.com/o09JeBtnMm — Noticias al Momento #Noticias (@NoticiasHoyWWW) January 18, 2024

Algunos usuarios han expresado que podrían invitar a Wendy Guevara o Apio Quijano para hacer el trío. Mientras que otros sugieren que solo sacan estos temas para poder llamar la atención ya que ninguno parece tener un proyecto exitoso después de “La Casa de los Famosos México”.