¿Quién es Shannen Doherty? La actriz de ‘Charmed’ que perdió la batalla contra el cáncer

Hace poco, Shannen Doherty compartió en su podcast una sentida petición, que para muchos representa su última voluntad, pues estipulaba qué personas quería que asistieran a su funeral.

La actriz reveló el año pasado que el cáncer había llegado a su cerebro y ya no había más nada que los médicos pudieran hacer por ella, así que le quedan aproximadamente entre 2 o 3 años más de vida.

Desde 2015, Shannen Doherty ha estado batallando contra el cáncer, en 2017 pensó que todo había terminado, para revelar en 2020 que había vuelto y estaba en fase IV. A mediados de 2023 dio a conocer que el cáncer se extendió a su cerebro.

Shannen Doherty es una actriz estadounidense que empezó en el mundo de la actuación desde que tenía 9 años y desde entonces salió en varias series y películas para televisión.

Hoy cumple 52 años Shannen Doherty. Fue Brenda en "Sensasión de vivir" ("Beverly Hills, 90210"). pic.twitter.com/SuU4NCkEil — retrochenta (@retrochenta) April 12, 2023

En 1985 llegó a participar en la película “Girls Just Want to Have Fun”, que estuvo protagonizada por Sarah Jessica Parker y Helen Hunt. En 1988, protagonizó la película de culto “Heathers” junto a Winona Ryder y Christian Slater.

Pero es a mediados de los noventa que Shannen Doherty salta a la fama mundial con su papel de Brenda Walsh en la serie “Beverly Hills, 90210″. Sin embargo, cuando la serie se encontraba en su punto más alto de fama, la producción tomó la decisión de despedirla.

La actriz empezó a tener problemas con sus compañeros de reparto y empezó a llegar tarde a las grabaciones, incluso hubo veces en el que llegaba alcoholizada.

Después de todo una etapa de escándalo, Shannen Doherty mantuvo un bajo perfil y volvió a obtener éxito en la serie de fantasía “Charmed” a finales de los noventa, donde interpretó a Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas brujas.

Al terminar la tercera temporada, la actriz tomó la decisión de dejar la serie porque empezó a tener problemas con Alyssa Milano, quien habría presionado a la producción de despedirla.

Shannen Doherty tuvo pequeños papeles en otras series y películas, pero se enfocó más en su faceta como directora y directora de arte para una revista, y actualmente conduce el podcast “Lest’ be clear”.