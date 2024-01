Guty Carrera es acusado de ser maltratador por su exnovia Brenda Zambrano

Hace unos días se confirmó la participación de Guty Carrera en “La Casa de los Famosos 4″, a un día antes de iniciar el programa, su exnovia Brenda Zambrano lo acusó de ser un maltratador y un manipulador.

La ex pareja se conoció cuando hicieron el reality show “Guerreros” en Televisa, llegaron a vivir juntos un tiempo, pero después terminaron y la exAcaShore compartió que no todo fue color de rosa como hacían ver en las redes sociales.

Brenda Zambrano y su pareja Guty Carrera, han dado positivo a Covid-19. @brenzambranoc @GutyCarreraT pic.twitter.com/059hcac31x — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 13, 2021

Sin embargo, ahora que se confirmó que Guty Carrera ingresará a la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, Brenda Zambrano cuestionó su decisión por entrar a este tipo de programa, ya que antes decía que no le gustaban.

“Siempre habrá gente mala buscando colgarse de su fama”, fue lo que le respondió Guty Carrera a su ex mientras presumía de estar en un vuelo con su primo Danilo Carrera.

Brenda Zambrano no se quedó callada y a través de X (antes llamado Twitter), le contestó: “Solo recuerda Guty, ¡que eres un maltratador, manipulador y chantajista! ¿Ahora sí hablas? Te funciona, ¿verdad? ¿Qué me quiero colgar? ¡El que utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón. Ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos”.

Recordemos que Guty Carrera fue acusado por una ex pareja en Perú de violencia, sin embargo, la justicia no consideró su denuncia y el famoso procedió a contrademandarla.

Solo recuerda @GutyCarreraT que eres un maltratador, manipulador chantajista ! Ahora si hablas ? Te funciona verdad? Que me quiero colgar ? El que en utilizo para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) January 21, 2024

Este conflicto entre ellos despertó el interés de la participación de Brenda Zambrano en el podcast de ‘Un Tal Fredo’ porque podría dar más detalles de cómo era la relación con su ex.

Aunque, teniendo en cuenta todos los escándalos que han salido en relación a los participantes de “La Casa de los Famosos 4″, algunos usuarios han expresado que todo podría tratarse de un truco publicitario para despertar interés en ellos.