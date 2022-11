Guerra en Acapulco Shore: Brenda Zambrano arremete contra Dania Méndez

Brenda Zambrano expresó en el podcast de Pedro Pietro hace poco que no consideraba a ninguno de sus compañeros de “Acapulco Shore” como sus amigos, pues solo los veía como compañeros de trabajo.

Ante estas palabras, Dania Méndez expresó que su compañera tenía todo el derecho del mundo en alejarse y a sentirse de ese modo, a pesar de que ella sí la consideraba su amiga y hasta su hermana.

“Ella ya lo dijo, somos compañeras de trabajo, yo la quiero, siempre le voy a desear lo mejor y me gusta verla bien y si ella se quiere alejar, es muy respetable”, dijo Dania Méndez.

Brenda Zambrano le replicó a Dania Méndez a través de TikTok

La modelo de 29 años no pudo ocultar su molestia ante las palabras de su excompañera en “Acapulco Shore”, pues considera que la quiso dejar como la mala.

“A mí me costó mucho trabajo entender quiénes eran mis amigos y quienes no, pero bueno, yo soy la peor, la más hipócrita, mal hermana, mal amiga, todo”, expresó Brenda Zambrano en TikTok.

También les explicó a todos sus seguidores lo siguiente: “Efectivamente, yo eliminé (a Dania) para que ya no me siguiera y yo ya no la siguiera, pero, pues ella me siguió de vuelta y me mandó un mensaje… Para no hacer el cuento largo, me mandó un choro y yo le contesté ‘bebé, ese tema ya se cerró, cada quien, por su lado, te deseo lo mejor’”.

A Brenda Zambrano le pareció muy bajo que Dania Méndez volviera a sacar ese tema en “Acapulco Shock”, cuando se supone que ya habían dejado todo eso atrás.

“Dices quererme tanto, que amigas y hermanas y la chingada y no pudiste evitar el tema como decir ‘oigan es un tema que ella y yo hablamos y tema cerrado’, o sea, se tuvo que ir la lengua, o sea, hablar y decir cosas, para obviamente yo quedar mal, como siempre”, replicó evidentemente molesta.

Y con respecto a su floreciente amistad con Manelyk González expresó lo siguiente: “Ojalá y deseo de todo corazón que esa amistad dure para siempre y se sean leales y no se traicionen”.