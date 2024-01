¿Leslie Gallardo empezó a andar con Emilio Osorio mientras seguía con Karol Sevilla?

Cuando Emilio Osorio y Leslie Gallardo oficializaron su relación, se llegó a decir que el ‘Halcón’ le habría sido infiel a Karol Sevilla, porque no pasó mucho tiempo cuando empezó a andar con otra.

Aunque en su momento el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio negó que eso fuera cierto, a muchos les resultó extraño que pasara de página tan rápido, pues decía que estaba muy enamorado de su ex.

Como Leslie Gallardo ingresó a “La Casa de los Famosos 4″ habló de este tema recientemente con uno de sus compañeros y aseguró que ella era una mujer con valores que nunca saldría con un hombre comprometido.

Leslie Gallardo asegura que empezó a salir con Emilio Osorio después de que cortó con Karol Sevilla

Fue durante una conversación que tuvo con La Divaza, que Leslie Gallardo habló del comienzo de su relación con Emilio Osorio y negó que este estuviera aún con Karol Sevilla.

“Ninguno de los dos estaba cómodo, ninguno de los dos estaba feliz en el lugar donde estaban”, dijo sobre la relación de su novio con su ex.

“En el momento en que terminan da la casualidad que Emilio me conoce y Emilio ya no tenía ningún compromiso y emocionalmente estaba disponible. En ningún momento fue una situación turbia. Yo soy una mujer íntegra y que de una u otra forma hace las cosas bien, nunca para chingar al prójimo”, detalló Leslie Gallardo.

Acepta que su romance con Emilio Osorio ha avanzado muy rápido, pero espera que duren mucho tiempo. Con respecto a su participación en “La Casa de los Famosos 4″, ya tuvo algunas discrepancias con algunos participantes, en especial con Alfredo Adame.

Leslie Gallardo afirma que la manera en cómo el controvertido famoso se ha expresado de las mujeres trans, le da a entender que no respeta a la comunidad LGBTIQ+ y como ella tiene un hermano trans, no piensa entablar amistad con alguien que no los acepta.