Michelle Salas revela que sufre de un trastorno y les pide ayuda a sus seguidores

Se podría decir que estos últimos meses han sido muy buenos para Michelle Salas, ya que no solo se casó con su pareja en una boda de ensueño, también se reencontró con su padre.

Sin embargo, hace poco compartió a través de sus redes sociales que llevaba un tiempo padeciendo un trastorno del sueño que le ha impedido descansar correctamente.

Michelle Salas padece de insomnio desde hace dos años, por lo que ha decidido pedirles ayuda a sus seguidores porque ya no sabe qué hacer para poder dormir bien y recuperar su energía.

También te puede interesar:

¿Luismi cocinando? Un video de Michelle Salas causó furor en redes, pero fans notan un ‘error’

Michelle Salas habría invitado a los hijos de Aracely Arámbula a su boda

Luis Miguel sorprende a sus fans, en una cena exclusiva con Michelle Salas en Monterrey

Michelle Salas pide consejos para tratar con el insomnio

Michelle Salas comenzó a explicar que había intentado irse a dormir a las 10 de la noche, para poder descansar y estar bien al día siguiente, debido a que tenía una sesión de fotos, pero no pudo conciliar el sueño.

“No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta pensando y no logro descansar nada”, detalló la modelo.

Asimismo, les pidió a sus fans que le recomendaran algún doctor o le dieran algunos consejos para poder combatir el insomnio: “Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente porque la verdad, no me quiero acostumbrar a no dormir”.

Michelle Salas además aclaró que se le hacía muy raro que desarrollara este trastorno del sueño porque antes no tenía problemas para dormir, de hecho, podía hacerlo en un avión, en un tren o donde estuviera, desafortunadamente, en los últimos dos años ya no ha sido así.