Magaly Chávez comparte detalles de la intimidad de Alfredo Adame

Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, especialmente por su ingreso a La Casa de los Famosos, en donde aprovechó para hablar de su relación con Magaly Chávez, por lo cual, la influencer decidió compartir algunos detalles de su romance.

En las ultimas semanas, Adame y Magaly volvieron a ser involucrados, puesto que el presentador relacionó a su expareja con el personaje Goku, lo cual generó un sinfín de memes y bromas que se volvieron virales en redes sociales.

En medio de la popularidad que tomó la respuesta de Alfredo sobre su exnovia, el actor mexicano fue cuestionado por sus compañeros de la casa sobre los motivos de su ruptura, revelando que siempre tuvo algunas sospechas sobre la influencer.

“En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada. Yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije qué pasó. Luego terminamos”, señaló.

Alfredo Adame y Magaly Chávez La pareja quiere demostrar que son los contendientes a vencer en el reality show. (Especial)

Magaly Chávez revela detalles de la intimidad de Alfredo Adame

Al respecto de las declaraciones del presentador de televisión, Magaly habló en una entrevista para el programa ‘Chismorreo’ sobre la supuesta estrategia que está tomando su expareja como parte de la competencia en ‘LCDLF’.

“Es una estrategia de él, lo conozco perfectamente, porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social”, dijo.

¡ESCÁNDALO! ¿Adame besó a la Divaza por estrategia? Magaly Chávez reacciona al beso de Adame y la Divaza 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/ai1TsT5m6X — Chismorreo (@ChismorreoTv) January 25, 2024

Asimismo, la personalidad de televisión aseguró que Alfredo Adame ha sido relacionado con varias mujeres trans, por lo cual no tendría sentido sus declaraciones dentro del reality show de Telemundo.

“Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan las transexuales, que le gusta contratar a chicas así, no ma espanto, de ninguna manera. Vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo”, comentó.

Alfredo Adame y Magaly Chávez.

Finalmente, Magaly explicó que no tiene interés en seguir hablando de la vida de su expareja, puesto que está enfocada en sus proyectos profesionales y personales.

“Yo no tengo por qué andar ventilando su vida, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo, ni me interesa, es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida, ni mucho menos”, agregó.