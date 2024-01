“El punk puede ser lindo y con glitter”: Adhara reinventa el punk rock mexicano con poder femenino

Adhara reinventa el punk rock mexicano con poder femenino

Adhara Peñaflores, cantautora y bajista oriunda de la CDMX, mejor conocida en redes sólo como Adhara, busca convertirse en la “princesa punk rock” de los corazones de los fans del género con sus canciones explosivas y repletas de sinceridad desde su primer EP, de 2021, Ya era hora.

Con una fuerte presencia en redes sociales, Adhara se ha convertido en un referente de la nueva escena alternativa chilanga y mexicana, pues se ha ganado los likes y la simpatía de miles de internautas en el país y a lo largo de Latinoamérica.

Recientemente, Adhara lanzó su primer sencillo de 2024, “Hueca como muñeca”, su canción más personal hasta hora. De tintes de numetal, la bajista relató su sentir respecto a situaciones duras que ocurrían en su vida.

Para quienes no te conocen, ¿cómo te describirías?

Me describiría como Hello Kitty Punk, definitivamente, porque me considero una niña bastante tierna con valores muy bonitos en mi corazón, pero también me gusta desafiar la realidad. Entonces, siento que ese es el lado punketo que tengo y por eso es que lo ejerzo así en mí.

Ya llevas tres años de carrera desde que te animaste a lanzar tu primer EP, ¿cómo te ha tratado la escena en general?

Con ese primer EP, la verdad, estaba solamente experimentando. Fue como un EP pandémico. No esperaba absolutamente nada de esto, y curiosamente como que se empezó a generar ruido, sacó mi nombre en redes sociales. Fue algo bastante divertido, bastante chido, se dio la oportunidad de ahora sí debutar. Yo debuté el año antepasado, en el 2022, en octubre, con mi primer sencillo de estudio, y, la neta, estuvo súper chido.

Tu nuevo sencillo, Hueca como muñeca, es agresivo y melancólico al mismo tiempo, ¿qué nos puedes decir al respecto?

Hueca como muñeca es una canción metafórica en la que primero yo escribí un poema que se llamaba Muñeca Hueca. Lo escribí como por agosto, entonces me sentía muy triste, fue como una época muy oscura de mi vida, pasaron sucesos que a todos los humanos nos pasan. Es una canción bastante densa e interesante, me gustó que explotara con un poco de nu metal al final, porque siento que son sentimientos fuertes y desgarradores.

Empezaste y continúas difundiendo tu música en redes como TikTok, ¿cómo percibes este cambio de que los artistas y las bandas tienen otras opciones para posicionarse?

Creo que el internet es algo súper chido. Al utilizarlo estratégicamente y siendo real como tú eres, vas a llegar como a las personas correctas con las que vas a conectar, que ha sido lo que a mí me ha pasado. Yo hago un TikTok hablando de cómo hago mi ropa, yo hago mi ropa, entonces a la gente le gusta. Conectamos y me sigue, es algo muy bonito porque es como encontrar a tu grupito emo en todo el mundo.

¿Cómo ha sido para ti insertarte en el género? Considerando que también los géneros alternativos también están dominados por hombres.

Pues me aventé. La verdad es que no espero ni busco encajar en ninguna escena, no es algo que yo esté buscando, más bien quiero crearla. Quiero que si otras niñas me ven, digan, yo también quiero tocar la guitarra o quiero tocar el bajo, quiero estar en un escenario diciendo lo que pienso.

No te puedes perder: Last Dinosaurs se reinventa y viaja al año 3000 con su nuevo álbum RYU

¿Cómo ves el punk y el punk rock en México?

Pues veo que es una escena que está todavía presente, pero que se casaron mucho con lo underground. Yo creo que el punk puede ser lindo, brilloso y con glitter. Personalmente, creo que puedo llevarlo a ese nivel. Entonces, me gusta. Pienso que cuando empiezas a darle más visibilidad a tu estilo, la gente empieza a hablar y les puede gustar o no les puede gustar, pero el chiste es continuar.