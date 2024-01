Fiona Palomo con el espíritu ‘salvaje’ de Eduardo Palomo en la actuación

Fiona Palomo se encuentra en varios proyectos que la mantienen ocupada en estos primeros meses del año. Hace unas semanas, la actriz estrenó la comedia romántica El Roomie, en la que también participa José Eduardo Derbez.

La joven, de 25 años, platicó con Publimetro sobre este momento que vive su carrera artística, pero también de cómo la presencia de su padre Eduardo Palomo está muy presente en ella.

Uno de los pasatiempos favoritos de Fiona es pintar, y desde hace tiempo comenzó a trabajar en una pintura con el rostro del actor mexicano (1962-2003) que sigue sin terminar.

“Sí, me encanta la pintura desde chiquita y el piano que son como las otras dos ramas a las que les doy mucho tiempo... ¡Me gustan mucho! Últimamente me puse a pintar un poquito más y ha sido bonito. Trato de retomarlo entre llamados de proyectos. Me siento feliz al pintar. El retrato de papá va a mitad de proceso, pero lo volví a tomar, espero ya en algunas semanitas terminarlo. Voy a subir una foto cuando esté terminado”, compartió Fiona Palomo, quien solo tenía 5 años cuando su padre perdió la vida.

La hija de Carina Ricco y Eduado Palomo mantiene su paso firme en el cine y algunas series en plataformas, algo que la tiene contenta por hacer lo que le gusta sin importar el lugar.

“Me gusta hacer cosas que toquen el corazón de muchas personas, siempre en la línea de llevarle historias a mucha gente, eso está bien bonito. Me siento muy afortunada de poder hacerlo en distintos lugares del mundo, espero que eso se siga abriendo más”, explicó.

El Roomie será doblada a lenguaje de señas

Fiona Palomo no pudo estar de lleno en la promoción de El Roomie por cuestiones de trabajo, pero señaló que fue un proyecto que le dejó, además de risas, buenos aprendizajes.

“La película tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, aprendí de mi compañero Irving el lenguaje de señas. Orgullosa de ser parte de de proyecto que tenga como factores tan bonitos. Ahora, van a doblar toda la película al lenguaje de señas, algo que no había sucedido en México hasta ahora. Está bien bonito ser parte de este proyecto, porque mi personaje es cálido y amé trabajar con todos mis compañeros. En la cinta tuve ataques de risas brutales (risas)”, dijo la actriz.

La película El Roomie es protagonizada por José Eduardo Derbez, Herly y Giuseppe Gamba. (Foto: Videocine.)

