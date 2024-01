Pepillo Origel confiesa que un vidente logró predecir la muerte de su madre

Las videntes tienen una profesión muy juzgada por un sector de la sociedad. Sin embargo, algunos de sus aciertos han hecho que muchas personas acudan a estas figuras en busca de consejos de vida, o quizás, alguna conexión celestial.

Uno de ellos fue el famoso periodista Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel. El comunicador estuvo de invitado con Yordi Rosado y ambos sostuvieron una charla amena y extensa sobre la vida y el mundo del espectáculo.

Pero una de las charlas que más atrapó a los usuarios que vieron el programa, fue una curiosa confesión que hizo Pepillo Origel. El periodista dijo que un vidente logró predecir la muerte de su madre, que ocurrió por (causas naturales), en el 2004

También te puede interesar: Pepillo Origel le recomienda a Laura León ‘colágenos’ para mejorar su memoria

“Un vidente me había dicho una vez que se puso muy mala mi mamá: ‘no te preocupes, tu mamá no se va a morir’ y luego otra vez se puso enferma. Yo estaba en Nueva York y otra vez me dijo: ‘no te preocupes, no se va a morir. No se va a morir, pero a la tercera se muere y así fue. Esa noche cenó con sus hijos y nietos; terminó de cenar, se sentía mal, la llevaron a su recamara y la sentaron en donde veía la televisión y ahí se quedó”, comentó Pepillo en la entrevista, según reseña Telediario.