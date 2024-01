Vanessa Guzmán dice adiós a la actuación con una figura de impacto

Vanessa Guzmán sigue sorprendiendo a todos sus seguidores con su atlética figura que es el resultado de su disciplina en el ejercicio. La ex reina de belleza tiene varios premios de concursos de belleza y campeonatos de fitness y fisicoculturismo en los últimos años.

La actriz mexicana fue coronada Nuestra Belleza México, representándolo en el concurso Miss Universo en 1996, donde estuvo entre las seis finalistas.

El último trabajo de la actriz en la televisión fue Soltero con hijas (2020) junto a Gabriel Soto.

Ahora, la artista de 47 años, está metida de lleno en la vida fitness, en la que también desarrolla su faceta de empresaria. Con esto, la actriz de series como Infames hace una pausa en su faceta como actriz.

“Luego de meses de trabajo, mi App (BFFBY) de entretenimientos ya es un hecho. Espero de corazón que puedan unirse y que entrenemos juntos. A empezar el año con la mejor actitud. Les dejaré en mis historias el link para que puedan acceder, ahí encontrarán toda la información de planes, mucho más y contacto directo a través de la comunidad de Telegram”, dijo Vanessa Guzmán en sus redes sociales.

Hace siete años inició su proceso de transformación física, algo que fue celebrado por algunos seguidores; mientras que otros la critican.

“Tengo mi empresa y marca propia con el lema ‘Si quieres puedes’ que es mi estandarte que me ha abierto tantas puertas”. — Vanessa Guzmán

“Esta usted hermosa que músculos, Hermosa mujer”, “Me encanta tu trabajo en novelas y ahora con ese cambio, te ves fabulosa. Dios te bendiga”, “No me agrada tu nuevo yo me gustabas de actriz pero tú eres feliz con tu cambio felicidades lo importante es que tu te sientas de maravilla, suerte con tu página”, ”La verdad meda gusto que no hayas abandonado tus sueños cuando muchos te criticaron sigue adelante con una buena vida”, “Ya no regresarás a la actuación?”, “No me interesa ni volviendo a nacer tener un cuerpo de hombre”, han sido parte de los mensajes que ha recibido de internautas.

