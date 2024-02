Yuri ofrece consejos para verse eternamente joven

La actriz y cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida en el mundo artístico como Yuri, siempre ha dejado ver sus diversos estilos ante las cámaras, por lo que a muchos les ha dado curiosidad de saber si es ella misma la que elije su vestuario o le paga a alguien más para que lo haga.

Le puede interesar: Así se veía Chayanne y Yuri en la telenovela " Volver a Empezar”

Además de esto, la famosa también ha dejado sorprendidos a sus fans por su apariencia a los 60 años de edad, pues afirman que esta debe tener un gran secreto guardado para la “eterna juventud”. Por tal motivo, en esta oportunidad, Yuri ha sido captada en cámara de Telemundo con el objetivo de preguntarle cada uno de estos aspectos, esto fue lo que dijo:

“Aquí estamos como reina del carnaval”, se puede escuchar decir al inicio de la pequeña entrevista realizada en los pasillos del canal antes mencionado. En medio de este recorrido, deciden cuestionarle si ella es la que elige su propio estilo o paga a alguien más para poder lucir así de fabulosa.

“Yo soy mi propio Style”, dijo. “Mucha gente dice ‘¡Ay! la Yuri debe pagar miles de pesos por su style’, no porque cobran muy caro, entonces ese dinero que le voy a pagar a los Styles, mejor me lo pago a mi cuando yo pueda”, indicó en medio de risas.

Por otro lado, también se le preguntó cómo hace para mantenerse así de fresca, a lo que esta respondió: “Me cuido mucho, soy muy disciplinada, no me asoleo, no fumo, de vez en cuando una copita de vino si, pero así de borracha no, porque el alcohol te envejece, si señoras y señores”, explicó, agregando además que también cuida su forma de comer.

“La alimentación nada de frituras, no soy vegana, pero si obviamente cuido mucho mi alimentación. No me gusta comer frituras, no como lácteos, no como arroz, soy un poco como aburrida, pero ¿saben qué? obviamente todos los trajes entran y fácil”, aseguró.

En otro orden de ideas, la artista mexicana reveló que al momento de salir, siempre va con su equipo de maquillaje y estilista para que estos le ayuden a lucir hermosa.

“Siempre tengo mi make up, siempre tengo mi maquillista, siempre tengo mi peinador, viajan conmigo a todos lados. Me podría maquillar yo, pero obviamente no lo podría hacer tan bien como lo hacen ellos, ¿verdad? Entonces definitivamente sí… Mi mama me acostumbró que el artista no debe perder el look… Primero muerta que sencilla, olvídense, a mí nunca me van a ver con el gallinazo aquí (se señala la frente) o con el almohadazo. Yo no, yo siempre exacta, me encanta la moda, me encanta estar bonita para mi público, arriba del escenario o debajo del escenario”.

Asimismo, Yuri reveló lo mucho que le gustan los jeans. “Me encantan los jeans, son comodísimos, me fascinan los jeans, los jeans son una prenda que tienen que estar en los closets”, finalizó diciendo ya que en ese momento iba a entrar al compromiso que tenía.