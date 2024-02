“No me digan que pase la página”: Así calla Adamari a quienes la critican de “no superar” su pasado

Después de pasar meses complicados por su inesperado despido de Telemundo, Adamari López está empezando una nueva etapa como conductora de su propio programa en Youtube, al lado de Stephanie Himonidis Sedano, mejor conocida como Chiquibaby.

“Me emociona contarles que ya está disponible el primer episodio en YouTube junto a mi comadre Chiquibaby. Todos los jueves podrán encontrar un episodio nuevo. Prepárense para divertirse con nosotras”, dijo la actriz puertorriqueña. “La gente nos pedía mucho en las redes, en la calle que hiciéramos algo juntas, y después de que Ada estuvo de invitada en mi show de radio más aún. Nos debíamos esta aventura que está buenísima”, agregó Chiquibaby.

Adamari López La conductora inició un nuevo programa de Youtube al lado de Chiquibaby (Instagram)

Si bien Adamari nunca se detuvo tras su despido, pues abrió su propia línea de joyería y lanzó su propio libro de superación personal, ésta es la primera vez que sus seguidores la ven en pantalla, nuevamente como conductora en un programa que ya está dejando muchas lecciones.

La boricua es muy amada en el mundo del espectáculo sin embargo, su transformación a lo largo de los años la ha llevado a ser muy criticada. Y es que no sólo le han señalado que “falsa” tras bajar drásticamente de peso (proceso que siempre compartió con sus seguidores y que explicó no fue por vanidad sino por salud) sino que además, la han cuestionado por su separación de Toni Costa, acusándola en varias ocasiones de no saber pasar la página.

Adamari López pone un alto a las críticas de los internautas

Adamari López Internautas acusan a la conductora de seguir mandando indirectas a Toni Costa (Instagram)

Adamari siempre se ha caracterizado por su buen sentido del humor por lo que es común verla hacer divertidos videos en su cuenta de Instagram. Aunque por lo general se llena de comentarios positivos, no faltan quienes la acusan por estar “atacando” a su ex y también quienes la bombardean con comentarios sobre buscar una nueva pareja.

Esto la ha llevado a que en repetidas ocasiones exprese que no tiene rencor hacia nadie, que está enfocada en sus proyectos y que por ahora las cosas están bien en su vida. Ahora, la boricua ha sido muy contundente en su nuevo programa con el primer episodio, dando una gran lección a quienes siempre la critican.

“Amigas y comadres en la vida real, Ada y Chiqui rompen todas las barreras y se abren como nunca antes. Decidieron contarlo todo, sin filtros, sin censura.. Hay lágrimas, risas, reclamos, preguntas e historias incómodas sobre esos momentos en los que se supone “hay que pasar la página”, reza la descripción del primer episodio.

Adamari López La conductora está iniciando una nueva etapa (Youtube)

Aunque no especifica que el tema se haya dado por las críticas de los internautas respecto a la situación con Toni Costa, es claro que ha sido un tema constante que le molesta, sobretodo cuando le han dicho que lo supere.

“Que alguien que no ha estado en tus zapatos, que no sabe por lo que has pasado. que no sabe tu duelo, que no sabe tus malas noches, que no está viviendo lo que tu viviste, no puede decirte pasa la pagina. Si tú quieres, pasa la pagina. Si aprendiste o no de lo que te toco vivir, es tu pedo pero no me digas a mí ‘pasa la página’. Yo tengo el derecho de decidir cuando me sale de mis ovarios pasa la página.