Bárbara de Regil enfrenta a Adela Micha tras burlas en su programa

Bárbara de Regil se ha convertido en un personaje controversial por sus polémicos comentarios, generando opiniones divididas en redes sociales y programas de televisión, no obstante, la actriz suele mantener firme su postura sobre ciertos temas, lo cual dejó en claro en su último encuentro con Adela Micha.

Una de las últimas polémicas por las que atravesó Bárbara de Regil fue por su opinión sobre Día de Muertos y Halloween, recibiendo un sinfín de burlas, puesto que algunos usuarios señalaron que no sabía cuál era la diferencia.

Bárbara de Regil enfrenta a Adela Micha

Pese a que parecía que la polémica ya estaba en el olvido, Adela Micha volvió a revivirla durante su programa ‘La saga’, en el cual tuvo como invitada a la intérprete de “Pacto de sangre”, misma a la que cuestionó en tono de burla sobre la diferencia de las festividades.

“¿Ya sabes la diferencia entre Halloween y Día de Muertos?” , dijo la conductora en medio de la transmisión.

Por su parte, Bárbara intentó tomarlo con humor y responder que su comentario se sacó de contexto, lo cual funcionó para poder criticar su postura sobre las festividades.

“Siempre la he sabido, justamente, qué chistoso que lo mencionas, yo vi que hablaste de esta entrevista. Lo que dije y después me quedé pensando y dije, prefiero Halloween, pero todo el mundo se quedó con el no sabe la diferencia y entiendo que de ahí saquen cositas para poder platicar de algo”, señaló la actriz.

Ante la respuesta de la creadora de contenido, Adela Micha habló de las críticas que recibe constantemente, por lo cual Bárbara de Regil explicó de forma seria que ese tipo de contenidos solo alimentan las burlas que se generan sobre ella en redes sociales.

“Hay gente que lo hace más grande. Como en tu caso. El día que hablaste de eso fue hacerlo más grande”, comentó.