LCDLF: Segunda nominación de Thalí crea opiniones divididas en redes sociales

Desde hace cuatro años consecutivos, ‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en uno de los programas favoritos del público mexicano, en donde pueden ver a través de la pantalla a sus artistas favoritos convivir junto a otras celebridades durante tres meses, dando a conocer su verdadera personalidad.

Le puede interesar: Maripily Rivera abraza a Thalí García tras pelea en La Casa de los Famosos

Como es bien sabido, a medida que va avanzando el tiempo, en el programa la tensión aumenta cada vez más entre los participantes, pues mientras pasan las semanas uno de ellos debe dejar la casa, mientras los demás se preparan para no ser el próximo en ir a la gala de eliminados.

Sin embargo, en esta cuarta temporada desde su inicio se han visto diversas polémicas bien sea de las mujeres en contra de Alfredo Adame o las polémicas entre Maripily Rivera y Thalí García.

¿Qué ocurrió en las últimas nominaciones?

En las últimas semanas, se ha visto como los conflictos dentro de la casa han aumentado, en los cuales se involucrado mucho a Thalí, Maripily y Christina Porta.

Sin embargo, a pesar de los diversos encontronazos, intentaron dentro de lo posible no nominarse o por lo menos no otorgar la mayoría de los puntos entre ellas, pero, aunque Chris y Maripily se salvaron esta semana, no corrió con la misma suerte. Y es que la famosa, salió por segunda semana consecutiva nominada junto a Carlos Gómez, Gregorio Pernia, Leslie Gallardo y Clovis Nienow.

Usuarios reaccionan a nominación de Thalía

Una vez anunciados los famosos que se debatirán esta semana por quedarse en la casa, los usuarios han mostrado su opinión sobre el tema:

“Vamos por las brujas y vamos a salvar a Thalí”.

“Bien dijo Manelyk, Thalí es el contenido andante jajaja #TeamThali desde que actuó la novela Silvana sin lana, mi favorita por siempre”.

“Votos para Thalí”.

“¡A salvar a Clovis, el Titi y Thalí!”

“Si siguen mandando al Sun a Thalí todas las semanas, le pondrán la corona (veo que están repitiendo lo mismo que con Ivonne y Madison)”.