Niurka Marcos se burla de Paola Suárez y dice que Las Perdidas están más perdidas que nunca

Niurka Marcos fue abordada por la prensa y habló sobre la disputa entre los líderes del team infierno al que pertenecía su hijo, para después acabar hablando de Paola Suárez.

A la vedette cubana le gustó el conflicto que se originó entre Sergio Mayer y Wendy Guevara: “Cada quien en su ring, en su esquina y la verdad yo me divertí mucho”.

Con respecto a la ruptura que existe en el llamado team infierno, que se formó durante “La Casa de los Famosos México”, Niurka Marcos contestó que cada quien elegía la imagen que quería representar y luego le lanzó una indirecta a Wendy Guevara diciendo: “Y es que últimamente las Perdidas, andan muy perdidas”.

También te puede interesar:

¡Al estilo de Belinda y Shakira! Niurka quiere hacer una canción a Juan Osorio

Sergio Sepúlveda se va contra la piñata de Paola Suárez golpeada... ¿Qué opinan?

Niurka Marcos aprueba relación de Emilio Osorio y Leslie Gallardo

Niurka Marcos dijo que las personas que apoyaron a Paola Suárez perdieron el dinero

Los reporteros le preguntaron a Niurka Marcos lo que opinaba del hecho violento que vivió Paola Suárez a manos de su ex pareja, a lo que les cuestionó que si ella había vuelto con su ex o no, porque en caso de haber vuelto, entonces ella estaba feliz.

Después la actriz empezó a cuestionar cómo alguien con la complexión física de la influencer se dejaba golpear por un hombre que, en comparación a ella, era “insignificante”.

Luego se burló de las amistades que reunieron dinero para pagar las operaciones que necesitaba Paola Suárez por todo el daño físico que sufrió, pues como creía que había vuelto con su ex, lo consideraba un dinero perdido.

Sin embargo, a muchos usuarios les ha llamado la atención que Niurka Marcos parecía estar feliz por todo lo malo que le ha pasado al clan de Las Perdidas, además condenan la revictimización que le hizo a la influencer por dudar de la golpiza que recibió.