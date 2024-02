Sergio Mayer está vetado de Televisa, así lo reveló Poncho de Nigris

Sergio Mayer sigue metido en escándalos o al menos así lo dejó saber Poncho de Nigris en un reciente encuentro con la prensa en el que aseguró que Televisa lo había vetado.

Fue durante la presentación del programa de competencia “Vence a las estrellas”, en el que participará junto a Marisol González, Candela Márquez y Fernando Carrillo, que Poncho afirmó que ya no podría hablar de su excompañero de team porque la televisora se lo habría prohibido.

“No puedo... no puedo... me encantaría hablar de él, pero al parecer me dicen que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo”, expresó Poncho de Nigris.

La noticia de que Sergio Mayer habría sido vetado de Televisa pareció confirmarse tras su aparición en el programa “Venga la Alegría: Fin de semana”, pues supuestamente también habría llevado algunas propuestas a TV Azteca.

Sin embargo, en la entrevista que le realizaron Pedro Prieto y Carlos ‘Chicken’ Muñoz, el actor y político desmintió que hubiera sido vetado de Televisa como lo dijo Poncho de Nigris.

“Les agradezco el espacio, pero siempre mi casa ha sido Televisa. Yo fui ejecutivo en Tv Azteca, fui director artístico en Azteca Digital. Televisa es donde nací. Tengo muchos amigos en Televisa y ellos saben que venía para acá y no porque esté yo aquí quiere decir que esté vetado allá, no tiene nada que ver”, detalló Sergio Mayer.

SERGIO MAYER LE RESPONDE A PONCHO DE NIGRIS: ¿Está vetado en Televisa? Mayer estuvo esta mañana en #VLAFinDeSemana donde le preguntaron por este y otros temas. Abro hilo con sus declaraciones en el matutino de TV Azteca.

*Todos los derechos pertenecen a la televisora 🧵 pic.twitter.com/zmY5S5qYYH — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) February 11, 2024

Y añadió: “Está rebuznando la burra, no le hagan caso. Es parte de su show, le encanta hacer show. El hecho de que le hayan dicho que no hable de mí es porque soy su patrón, no porque esté vetado”.