Mauricio Martínez explota contra Pati Chapoy y “Ventaneando” por defender a su abusador

A su llegada a México, Mauricio Martínez fue abordado por la prensa y le preguntaron su opinión de las declaraciones que emitió la conductora principal de “Ventaneando”, Pati Chapoy, sobre él.

Recordemos que el actor y cantante fue noticia en días recientes por reclamarle a Carlos Rivera que lo hubiera invitado al bautizo de su hijo cuando también invitó a su presunto abusador, el productor Antonio Berumen.

Así que tras exponer la situación que vivió Mauricio Martínez hace poco, en un evento al que asistió Pati Chapoy le dijo a la prensa que él era una basura que solo quería dañar la reputación de su amigo.

Mauricio Martínez cuestiona las amistades de Pati Chapoy

“Los comentarios se toman de quien vienen; en ese programa no me quieren desde hace muchos años, sus razones tendrán, no le pienso dar eco ni foco a gente que no me interesa y a televisoras que no me interesan, que dios los bendiga”, declaró Mauricio Martínez a la prensa.

Y agregó: “Nada, ella es amiga del señor [Toño Berúmen], entonces, pues lo está protegiendo, ¿no? Sus intereses tendrán... También defendía a Sergio Andrade, ¡qué amiguitos!, ¿no?, entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, yo hago mucho hincapié en la revictimización en medios”.

Finalmente, Mauricio Martínez les deseó lo mejor, porque no quería dedicarles más tiempo a personas que no le importaban y menos que trabajasen para una televisora que lo tiene vetado.

Por su parte, Pati Chapoy expresó que no quería mantener ninguna relación con el actor por lo que dijo de su amigo Antonio Berumen.