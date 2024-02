Directora de “Madame Web” es sorprendida por influencer mexicano con póster de su querida serie

“Madame Web” realizó una alfombra roja en la Ciudad de México donde se presentó parte de su elenco, como también la directora de la misma, quien llegó a recibir una tierna sorpresa de un influencer mexicano.

El influencer en cuestión es conocido como Red Solo y su contenido se basa en compartir críticas de series y películas, por lo que en la premier en México de la nueva película perteneciente al Spiderverso, quiso acercarse para obtener un autógrafo de su directora.

cinemex on instagram

“Así vivimos la alfombra roja de #MadameWeb en Cinemex Market Antara con la presencia de @/dakotajohnson @/jmyazpik y la directora, S.J. Clarkson.

Disfrútala a partir del 14 de febrero en

Cinemex.”#DakotaJohnson pic.twitter.com/uZKoHMDUFd — OnlyDakota (@Tzu_5911) February 14, 2024

S. J. Clarkson tiene una larga trayectoria como directora de televisión y aunque llegó a dirigir una cinta en 2010, “Madame Web” es su primer gran proyecto cinematográfico.

También te puede interesar:

¿Quién es Madame Web? El personaje que interpretará Dakota Johnson

Feliz Día de San Valentín: Marvel oficializa el casting de los Cuatro Fantásticos

Sydney Sweeney se unirá a Dakota Johnson en “Madame Web”

S. J. Clarkson se conmovió al ver un poster de “Jessica Jones”

A través de su cuenta de X (Twitter), Red Solo detalla por qué decidió pedirle un autógrafo a S. J. Clarkson con un póster de “Jessica Jones”, serie de Marvel que fue producida por Netflix.

“La directora de Madame Web, S.J. Clarkson, tiene un currículum bastante impresionante en televisión habiendo dirigido episodios de algunas series como Succession, Vinyl, Orange is the New Black, Bates Motel, House, Dexter, incluso hasta Ugly Betty, entre varias otras”, escribió el influencer.

Para después agregar que S. J. Clarkson dirigió un par de episodios de “Jessica Jones”, su serie de Marvel favorita, además de otros dos episodios de “The Defenders”.

Fun fact: la directora de Madame Web, S.J. Clarkson, tiene un currículum bastante impresionante en televisión habiendo dirigido episodios de algunas series como Succession, Vinyl, Orange is the New Black, Bates Motel, House, Dexter, incluso hasta Ugly Betty, entre varias otras.… pic.twitter.com/JF1h8PQvg8 — Red Solo (@theRedSolo_) February 14, 2024

“La primera temporada de JJ es quizás mi favorita de cualquiera de esas series de Marvel (sí, incluso más que *esa* otra serie), así que lleve un póster de ella para que me lo firmara. Su reacción me dejó muy claro que también le es muy especial”, detalló Red Solo.

Y efectivamente, cuando S. J. Clarkson emite un “aw” y abraza el póster de “Jessica Jones”. El influencer además publicó otro post donde le pedía a Marvel y a Disney que también renovaran la serie como lo hicieron con “Daredevil”, pues la superheroína tiene un tremendo potencial.