WayV anunciará concierto en México para 2024

WayV The 2nd Album 'On My Youth' 'Day & Night' Teaser Image



【On My Youth - The 2nd Album】

Digital Album ➫ 2023.11.01 (CST/KST)

Physical Album ➫ 2023.11.08 (CST/KST)#WayV #威神V #OnMyYouth #遗憾效应#WayV_OnMyYouth #WayV_OnMyYouth_遗憾效应



💿Pre-order… pic.twitter.com/ZCJHoq4ysW