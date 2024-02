“No tenía intenciones de que ellos rompieran”, Sonia Sahar habla de infidelidad de Peso Pluma

Sonia Sahar ha sido señalada como la presunta amante de Peso Pluma, ya que fue capada de la mano del artista mientras caminaban por un casino de Las Vegas, ante la confirmación de la ruptura de la relación con Nicki Nicole, la modelo de Instagram habló del tema.

Peso Pluma y Nicki Nicole fueron una de las parejas más mediáticas durante los últimos meses, atravesando diversas controversias por su interacción públicamente, no obstante, la mañana del pasado 13 de febrero, la cantante argentina confirmó su ruptura.

Peso Pluma y Nicki Nicole Instagram: @pesopluma

Sonia Sahar rompe el silencio sobre infidelidad de Peso Pluma

En medio de las reacciones que surgieron en redes sociales, Sonia Sahar comenzó a recibir comentarios negativas tras ser señalada como la responsable de la ruptura entre los famosos cantantes, es por ello que publicó un video para hablar del tema.

“Quería venir y hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo un poco de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quien es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran, ni nada por el estilo”, comentó.

Sahar Sonia pidió que paren con el bullying: “No sé quién es ella” #PesoPluma pic.twitter.com/p3VErnqiEO — Sucede News (@SucedeNews) February 14, 2024

De acuerdo con las declaraciones, la influencer desconocía que el intérprete de corridos tumbados se encontraba en una relación, puesto que no tiene un acercamiento con las noticias de la escena del entretenimiento latino; asimismo, explicó que nunca fue su intención que terminara esa relación.

Nicki Nicole, Peso Pluma y Sahar Sonia (Instagram/EFE)

Por su parte, diversos usuarios han señalado la falta de credibilidad en las declaraciones de la joven, además de comentar sobre el nulo compromiso que demostró Peso Pluma en su relación con Nicki Nicole.