Según Facundo, estos son los programas que le hace falta a la televisión

Facundo Gómez durante algún tiempo ha sido considerado uno de los conductores mexicanos más reconocidos, sobre todo luego de su programa ‘Incógnito’, con el cual rápidamente logró obtener popularidad en su momento y que hasta la fecha sigue siendo recordado.

Le puede interesar: Facundo exhibe a mujer que le robó dinero en un hotel

Actualmente, Facundo ha vuelto a ser mencionado luego de que TelevisaUnivisión apostara por un nuevo programa de concurso como elemento fundamental en la televisión mexicana. Con la revelación de este proyecto que se estrena en el 2024, también se anunció que varios de sus programas regresarán a las pantallas, incluyendo ‘¿Cuál es el bueno?’, que será presentado en su tercera temporada, por el conductor anteriormente mencionado.

¿Qué dijo Facundo sobre los programas de televisión?

Fue durante una entrevista realizada para el diario ‘Milenio’ en donde Facundo indicó las ventajas de realizar este tipo de programa en formato de concurso para la televisión, y las razones por las que consideran que sea esenciales en el actual panorama mediático, especialmente frente a otras formas de entretenimiento como las plataformas digitales.

“Me he dado cuenta que los programas de concursos son formatos fáciles de replicar porque, por ejemplo, cuando tenía programas de variedad cada uno era un mundo. Hacer uno por semana era un reto abismal, titánico”, indicó Facundo.

“Con los programas de concurso, si logras tener un formato poderoso sólo es repetirlo y repetirlo. La televisión necesita eso. Parte del éxito de un programa es que operarlo sea fácil, o por lo menos que sea un sistema como de hacer hamburguesas. Creo que los programas con estos formatos han solucionado mucho los problemas de producir un programa diario o semanal”.

Una vez más, Facundo vuelve a la pantalla chica para la tercera temporada de ‘¿Cuál es el bueno?’, programa dirigido por Lalo Suárez. Pero a pesar de que este se siente respaldado por el equipo de TelevisaUnivisión y el éxito del programa, también reconoce que se prepara continuamente durante la filmación y no da nada por sentado.

“Nunca me confío de nada. Siempre que me pasan cosas chidas las valoro mucho y hasta pienso que podría ser la última vez”, aseguró. “Estar en un programa así son como 30 oportunidades en el año para hacer el programa ‘ching*n’, y de esas 30 me permito que dos no estén increíbles. Sólo dos de treinta. Como si tuvieras 30 balas y no pudieras fallar más que dos, así lo veo”.

Asimismo, también agregó: “Si ves un programa y está malo, no lo vuelves a ver. Son tan pocos programas en el año que, aunque sea una temporada compacta, le tengo que meter toda mi energía. Cuando llega ese momento me siento como futbolista en el mundial, tal cual; no salgo de fiesta, no me desvelo. Quiero llegar lo más divertido y con la máxima energía posible para hacer un gran programa”.