Facundo exhibe a mujer que le robó dinero en un hotel

Facundo fue víctima de robo durante su estancia en un hotel de Chile mientras grababa el reality show Resistiré.

A través de su canal en YouTube, el presentador publicó un video en el que explica que durante su estancia en el país sureño notó que le faltaba dinero, por lo que la principal sospechosa era la persona que se encargaba de la limpieza de la habitación.

Para conocer la identidad del ladrón, Facundo instaló cámaras ocultas en distintas partes del cuarto, colocó dinero en lugares estratégicos. Al revisar las grabaciones, el conductor se dio cuenta que efectivamente, la mujer encargada del aseo era la responsable del robo.















Cuando el famoso confrontó a la mujer, ésta lo negó todo al principio, pero después, admitió su culpabilidad y pidió a Facundo que no la denunciara con sus jefes, pues si no, la despedirían:

Siento horrible dejar a alguien sin trabajo, se siente horrible la forma tan indigna en que la van a correr, se siente horrible lo que va a pasar si yo la acuso, pero por otro lado, siento que a veces la bondad termina solapando la maldad. He sido muy pendejo en mi vida, por creerme bueno, no me doy cuenta de la maldad de la gente”.

Finalmente, Facundo dio a conocer que la mujer fue despedida del hotel.