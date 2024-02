Chris Martin de Coldplay está en CDMX

En múltiples ocasiones, Chris Martin, vocalista y líder de la banda británica Coldplay, se ha declarado fan de México y en las últimas horas, el intérprete fue captado en la capital del país donde se dejó fotografiar junto a varios de sus seguidores.

Fue en 2022, cuando la agrupación Coldplay conformada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, ofreció una serie de conciertos en México como parte de la gira mundial ‘MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR’.

Como parte de este tour, Coldplay ofreció shows en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y desde ese entonces sus fans esperan por su regreso y al parecer las plegarias habrían sido escuchadas.

Coldplay. / Foto: Cortesía

Chris Martin de Coldplay está en México

Todo esto debido a que, hace unas horas, el usuario @victortheonebd por medio de la plataforma de X antes Twitter, compartió una publicación con la siguiente descripción, “Ayer fui a la barbería. Me regresé a mi depa y en la tarde mi barbero sube una foto con Chris Martin, vocalista de Coldplay casual en Coyoacán. Me dijo que después de que me fui entró a la barbería !!!! Estuve a nada de toparme a uno de mis artistas favoritos”, se lee en el post.

Ayer fui a la barbería. Me regresé a mi depa y en la tarde mi barbero sube una foto con Chris Martin, vocalista de coldplay casual en Coyoacán. Me dijo que después de que me fui entró a la barbería !!!! Estuve a nada de toparme a uno de mis artistas favoritos 🤧😭 — Victor HRT (@victortheonebd) February 16, 2024

Dicha publicación rápidamente se viralizó a lo que decenas de usuarios le pidieron la fotografía para comprobar que lo que había dicho era cierto. Acto seguido compartió la foto y colocó en el texto, “Que suerte tuvo mi cuate”. En dicha imagen se puede ver a Chris Martin junto al barbero del usuario.

Que suerte tuvo mi cuate 🥲🥹 pic.twitter.com/lf3zxoJCta — Victor HRT (@victortheonebd) February 16, 2024

¿Qué hace Chris Martin de Coldplay en CDMX?

Por lo que con esto se confirma que Chris Martin de Coldplay está de visita en la CDMX, todo esto para acompañar a su pareja, la actriz Dakota Johnson, quien se encuentra en medio de la gira de promoción para la cinta ‘Madame Web’, donde es protagonista.