La lista de famosos que han sido tachados de infieles

No cabe duda que la infidelidad de un famoso se hace más notorio, esto debido a que, en su mayoría su relación es con otra celebridad, por lo que se ven en la obligación de hacer pública su ruptura, causando de esta manera indignación a sus seguidores, ya que este acto es catalogado como uno de los peores, sobre todo si entre ambos se veía una buena química.

Le puede interesar: ¿Qué signos son los más infieles en México por qué?

Uno de los más recientes es el caso de Nicki Nicol y Peso Pluma, pues un día antes de San Valentín se reveló que el cantante de corridos tumbados fue catalogado de infiel tras aparecer en un video tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas.

Tras hacerse viral el material audiovisual, empezaron las especulaciones en donde se indicaba que podría ser una campaña de Marketing para su nuevo video que se estrenaría este viernes o que simplemente todos tenían razón y a Peso Pluma no le importo serle infiel a la cantante, confirmándose esta última teoría luego de que el artista publicara en sus redes sociales que ella se había enterado de la misma manera que todos, a través de redes sociales.

Tras estas declaraciones, muchos usuarios han recordado a varios de los famosos que han sido catalogados de infieles, estos son algunos de ellos:

Becky G y Sebastián Lletget

La relación entre ambos se vio afectada luego de que en redes sociales se revelara la situación sentimental de la ex pareja. Y es que, el año pasado, la cantante recibió un mensaje de una usuaria que afirmaba que el futbolista le había sido infiel en un viaje a Miami, llegando incluso a asegurar que contaba con pruebas que respaldaban estas declaraciones. Luego de un periodo de silencio por parte de la artista, Sebastián emitió un comunicado admitiendo su culpabilidad.

“En las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio terminó en una extorsión. Como esta persona no obtuvo lo que quería, esto se convirtió en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que verdades dirigidas al amor de mi vida, la persona a la que nunca debí dar por sentado”.

Alejandro Sanz y Jaydy Michel

El cantante reconocido por su tema musical ‘amiga mía’ reveló en el año 2006 que había tenido un hijo fuera del matrimonio con la modelo Jaydy Michel, con quien tuvo a su primogénita Manola. En ese momento, Alejandro Sanz se vio la obligación de comunicarle a sus fans lo orgulloso que estaba por el nacimiento de Alexander, junto con la diseñadora de moda Valeria Rivera.

“Opté por comunicar lo que nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño llamado Alexander, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación, como todos saben”, dijo Sanz.

Jackie Bracamontes y Valentino Lanus

La industria del entretenimiento mexicano tampoco ha escapado de esta controversia. Y es que, antes de que Jacqueline Bracamontes iniciara su relación con Martín Fuentes, había mantenido un romance con el actor Valentino Lanus, el cual duró cuatro años. Tiempo después, reveló a través de su libro biográfico ‘La pasarela de mi vida’, la manera en que fue engañada por él y cómo fue que se lo confesó.

“Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos”.