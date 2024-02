Daniel Bisogno es inducido al coma para controlar su infección: “Es un estado grave”

Daniel Bisogno sigue luchando por mantenerse estable en medio de la crisis de salud por la que atraviesa, ya que desde hace varios días permanece en terapia intensiva e intubado por problemas respiratorios, no obstante, Ana María Alvarado aseguró que el conductor fue inducido al coma.

Fue hace tan solo unos días que Pati Chapoy aprovechó un espacio en el programa de Ventaneando para hablar del estado actual de su compañero, explicando que fue intubado e ingresado al área de terapia intensiva.

“Efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva y está intubado. Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo”, comentó la periodista.

Daniel Bisogno fue inducido al coma

Al respecto de las especulaciones sobre el estado actual de Daniel Bisogno, este jueves 22 de febrero, Ana María Alvarado reveló que se acercó con una persona cercana a la familia del conductor, misma que le confirmó que los médicos intentaron despertarlo, pero que decidieron volver a inducirlo al coma.

“Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable”, reportó la periodista.