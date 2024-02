Fue desde mediados de 2023, cuando el presentador de televisión Daniel Bisogno, comenzó a ausentarse del famoso programa de espectáculos ‘Ventaneando’ de TV Azteca, debido a varias hospitalizaciones de emergencia, todas derivadas de un cuadro hepático.

Sin embargo, llegó el 2024 y la salud Daniel Bisogno siguió empeorando y fue el pasado martes 20 de febrero cuando Pati Chapoy compartió lo siguiente, “La parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene los músculos”, dijo la conductora principal de ‘Ventaneando’.

Pedro Sola habla de la salud de Daniel Bisogno

Sin embargo, tras las declaraciones de Pati Chapoy, resurgió un clip de una entrevista que ofreció Pedro Sola a Adela Micha tan solo dos semanas atrás donde habló acerca del estado de salud de su compañero de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, donde compartió lo siguiente, “Él tuvo el problema de várices esofágicas que se le reventaron por algún mal funcionamiento del hígado entonces se las pegaron, se las cosieron y ya, quedó bien”, dijo.

Pedro Sola revela detalles del estado de salud de Daniel Bisogno pero lo interrumpen

“Los doctores dijeron que lo iban a operar pero ya sabes, estaba en el hospital y que era fin de semana y que la otra semana ya lo operaban y la vesícula se le reventó. Entonces todo ese caldo de bacteria y toda la mugre que tenía le infectó los pulmones. No, no, el pobre estuvo a bombardearlo de antibióticos para poderlo abrir para quitarle la vesícula”, dijo Pedro Sola hasta que un miembro de su equipo le hizo señales para que se callara ya que no podía hablar de ese tema, “Mejor no lo cuento, perdón Daniel”, agregó.