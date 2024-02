¡Paola Suárez pronto se mudará a su nueva casa! La influencer hasta dio un tour de la misma

Paola Suárez realizó hace poco una transmisión en vivo para compartir con sus seguidores uno de sus mayores logros, que es la adquisición de una lujosa casa a la que se mudará muy pronto.

La influencer reconoció que ha podido hacer realidad este sueño gracias al apoyo de sus seguidores, quienes han estado consumiendo su contenido desde hace años y también le envían dinero en cada transmisión.

“Es un logro más para mi vida, estoy muy feliz, algo que sí les tengo que decir es gracias a ustedes, en serio, sin ustedes yo no estuviera logrando esto y no me duele decirlo como otros youtubers: por ustedes tenemos lo que tenemos”, expresó Paolita Suárez al principio de su transmisión.

También te puede interesar:

Niurka Marcos se burla de Paola Suárez y dice que Las Perdidas están más perdidas que nunca

Sergio Mayer se burla de la agresión que sufrió Paola Suárez

Sergio Sepúlveda se va contra la piñata de Paola Suárez golpeada... ¿Qué opinan?

Paola Suárez se mudará a una lujosa casa con su mamá y hermano

Paola Suárez explicó que la casa todavía no era de ella, pues la compró gracias a un crédito que le concedió el banco, aunque está segura que podrá pagarla gracias a los ingresos que genera en las redes sociales.

El inmueble en cuestión cuenta con tres habitaciones con baño incluido, además, de cocina, sala y un comedor de concepto abierto, también tiene un medio baño en la planta de abajo.

Como la casa es muy grande para ella sola, Paolita Suárez les dijo a sus seguidores que le había pedido a su mamá y a su hermano menor que se mudaran con ella.

Paola: La casa tiene balcón, prometo no aventarme del balcón se los juro 😭 pic.twitter.com/IcyBFSp3Qw — La Wendy (@LaWendyGuevara) February 21, 2024

Haciendo gala de su humor, la influencer bromeó con el hecho de que como su nueva casa también tiene balcón, prometió no aventarse, debido al video que circula de ella cuando su expareja la intentó robar y la maltrató.