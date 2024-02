Daniel Bisogno: recuerdan el momento cuando “El Muñeco” se despidió de su hija cuando fue hospitalizado hace 8 meses

Todo parece indicar que hay una muestra de mejora en la salud de Daniel Bisogno, hospitalizado desde la semana pasada por un delicado problema pulmonar.

El conductor de televisión fue incluso intubado, para poder asistirlo en la respiración y para hacer posible la aplicación de medicamentos de forma más directa.

Sin embargo, en las últimas horas revelaron que le quitaron el tubo que lo ayudaba a respirar, ya que comienza a presentar mejoría. Antes de terminar con la transmisión del famoso programa de TV Azteca, Pati Chapoy aprovechó para confirmar que hay buenas noticias sobre el estado de salud de su compañero luego de atravesar días complicados.

“Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en relación a Daniel Bisogno”, comentó la periodista.

El público que lo sigue a diario ha recordado en redes sociales el día en el que se despidió de su hija, hace ocho meses, debido a que había sufrido una complicación similar a la actual, por la que lo tuvieron que hospitalizar de emergencias.

En ese entonces, según reseña TV y Novelas, Daniel Bisogno dijo a su hija: “Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, abrazarte. Me hiciste el hombre más feliz del mundo”.

“Todavía tuve el tiempo de decirle ‘ven, gordita, papito va a entrar al hospital, pero quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo. Quiero que seas feliz, quiero que siempre te rías, que siempre estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá porque en algún momento que te sientas triste, a lo mejor te vas a reír y vas a decir que tu papá era chistoso”, cuenta Daniel en una entrevista con Ventaneando, después de salir de dichas complicaciones.

La pequeña está a tres días de cumplir 8 años. El mejor regalo que podría recibir sería el de la mejoría de su papá.