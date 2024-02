José Manuel Figueroa va en contra de Alicia Machado por amenazas y calumnias en su contra

Los dimes y diretes entre José Manuel Figueroa y Alicia Machado no cesan, los famosos quienes sostuvieron un romance hace más de una década se encuentran en una disputa legal desde que la ex reina de belleza hiciera pública la denuncia de haber sido golpeada y maltratada por el cantante mientras estuvieron juntos hace más de una década, los hechos ocurrieron a los dos meses de haber iniciado su relación.

Machado contó detalles durante su participación durante un episodio del reality “Secretos de las Indomables” de Canela TV, , la venezolana de 47 años confesó para ese entonces que el también hijo del fallecido Joan Sebastian la golpeó, incluso la amenazó de muerte.

“Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía (...) De repente yo le llego por atrás y le digo: ‘Oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México’ y de repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”, dijo.

Alicia Machado y Jose Manuel Figueroa

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel Conde y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, dijo Machado a la durante la transmisión del reality producido en México.

Sobre los señalamientos que ha hecho Alicia Machado el intérprete de “Quiero y necesito” dijo que ha sido él quien ha sufrido intimidación y amenazas por de su, razón que lo obligó a proceder legalmente.

“No sé de quién ha recibido amenazas Alicia Machado. Lo que tengo claro es que ella me mandó a amenazar a mí con su esposo narco. El que tiene las amenazas soy yo y esas son las bases de mi denuncia”, aseguró Figueroa al programa de televisión Ventaneando por TV Azteca.