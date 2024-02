¡Sin tapujo! Alicia Machado tildó de “alacrán” a su ex José Manuel Figueroa

Continúan los fuertes enfrentamientos entre la ex reina universal, Alicia Machado y el famoso cantante, José Manuel Figueroa, luego de que esta lo acusara de violencia de género, versión que el mismo intérprete de “Quiero y necesito” desestimó, asegurando que es él quien se ha sentido intimidado por su ex pareja.

Ante las fuertes acusaciones y las polémicas generadas, el hijo del fallecido Joan Sebastián inicio un proceso legal en contra de la venezolana de 47 años. La ganadora del Miss Universo en 1996 fue abordada por los periodistas y sin pelos en la lengua, aprovechó para insultar a Figueroa comparándolo con un animal venenoso.

Al ser consultada sobre la demanda que supuestamente interpuso Figueroa en su contra, no titubeó en sus insultos:

“Ese es otro Alacrán, es un alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie. No importa lo que a mí me pase, yo soy una mujer que ya estoy mucho más de las cosas, le guste a quien le guste y si lo quieren ver como una arrogancia de mi parte, pues véanlo”, dijo sin pelos en la lengua.

Alicia Machado además confesó que en el tiempo que estuvieron juntos no quiso demandarlo por violencia de género por miedo a lo que pudiera ocurrirle después , decisión que a su juico fue la mejor , dejándole todo, según ella, a la justicia divina.

La también actriz y presentadora de televisión sostuvo que hasta el momento no ha recibido notificación alguna notificación por parte de las autoridades mexicanas sobre una supuesta demanda que interpuso José Manuel Figueroa en su contra al acusarlo de violencia, aprovechó la ocasión para retarlo públicamente.

“Lo que te quiero decir es que yo voy a representar a las mujeres en el mundo hasta que me muera, y voy a velar por los derechos de mi género hasta que me muera. Eso no va a cambiar nunca”, afirmó.

Vale recordar que los famosos sostuvieron una relación sentimental hace más de una década que culminó en malos términos.