Nicola Porcella inaugura un restaurante en la Ciudad de México

Nicola Porcella demostró que tiene cabeza para los negocios al asociarse con un empresario para inaugurar un restaurante de comida peruana en la Ciudad de México.

Cuando el famoso peruano estuvo dentro de “La Casa de los Famosos México” comentó en varias oportunidades que sabía cómo hacer inversiones, ya que la industria del entretenimiento no es conocida por ser de lo más estable, así que siempre era buena idea contar con ingresos extras.

Por lo que, pese a estar saliendo en una telenovela de Juan Osorio, Nicola Porcella ha seguido con su lado empresarial e inauguró el restaurante llamado Taypá, que se presenta con una propuesta de cocina fusión peruana y mexicana.

Wendy Guevara estuvo presente en la inauguración del restaurante de Nicola Porcella

Wendy Guevara y Nicola Porcella han logrado mantener su amistad luego de haber culminado “La Casa de los Famosos México”, e incluso comparten residencia en la capital mexicana, así que no era de extrañar que estuviera presente en esta inauguración.

“Yo no podía faltar aquí a la degustación de los platillos que van a vender acá, en el restaurant donde Nico también es parte y esta es la famosa Leche de Tigre, entonces esto es de Perú y todo. Vean nada más que rico. Nico, se acuerdan que en La Casa de los Famosos me decía: ‘No, que el cebiche peruano tienes que probar’. Hace un ratito probé la Leche de Tigre y está deliciosa. Me encantó, nunca la había probado”, expresó la influencer a través de las historias de su Instagram.

El mejor amigo de Nicola Porcella, Agustín Fernández también estuvo presente en la inauguración de Taypá, junto con varios influencer y figuras del medio mexicano. El establecimiento se encuentra en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México.

“Gracias al chef, porque creo que de la mano de él es lo más importante para abrir este restaurante porque, lo sabemos, que sin ti este sueño no sería posible para nosotros. Esta es una familia, los hemos invitado porque somos una familia. Son los primeros en probar. Se aceptan críticas y agradecerles a todos”, declaró Nicola Porcella en la inauguración de su restaurante.