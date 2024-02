Denisse Guerrero de Belanova está lista para impulsar diseños mexicanos en Vida en Rosa Tour

Belanova está listo para arrancar su esperada gira y regreso a los escenarios. Denisse Guerrero, Richie Arreola y Edgar Huerta se dicen listos para esta nueva etapa que ya ha generado muchas expectativas.

Denisse Guerrero se ha convertido en una figura misteriosa, que ha tenido pequeñas apariciones públicas, pero que es un referente musical y de la moda, por lo que estuvo por meses en los detalles de su imagen y vestuario para Vida en Rosa Tour 2024.

Belanova inicia los ensayos para lo que será su regreso a los escenarios. (Foto: Cortesía.)

“Ella tiene muy claro lo que quiere mostrar al público. El público quiere esta nueva versión de ella, después de tantos años de estar alejada, es un antes y un después. Al final, creo que es como una congruencia, es muy congruente con ella misma, tanto como artista como persona. Ella lo ha dicho, es una nueva etapa en donde después de todo lo que pasó, pues tiene como esta claridad como artista y que quiere compartir con su público”, explicó su stylist, Alvaro Valadez.

Belanova inicia sus shows este 2 de marzo en el Festival Bésame Mucho, en Austin, Texas. La agrupación ha tenido largos ensayos con la intención de sorprender, en todos los sentidos, a sus seguidores para este regreso.

“Hace cuatro años la música era un desencanto absoluto y me cuestionaba profundamente mi vocación como cantante y compositora. Pero hoy logro encontrarme de nuevo disfrutando lo que hago y solo fue a través de una búsqueda profunda en mi ser. Tengo muchas ganas de que comience la gira de este 2024″, comentó Denisse Guerrero.

Alvaro Valadez ha estado muy cerca de la cantante de Rosa pastel, en los momentos bueno y malos, por eso confesó que hay mucha ilusión para esta nueva etapa.

“Soy amigo de ella de hace como 17 años, pero ya trabajando con ella llevo como diez años. Para ella es muy importante que la música y la imagen vayan de la mano que se proyecte básicamente con el momento que ella está viviendo. Entonces, así como en el pasado, a lo mejor era este un poco futurista o más atrevido, pues ahorita hay otras líneas que ella definitivamente dice, ‘esto ya no me representa, esto sí me representa hoy en día. Quiero mostrar esta silueta, esta nueva versión de mí'. Creo que es una cuestión evolutiva, pero que es muy Denisse. Al final, ella tiene un sello único que es muy pop, muy femenino, muy glamuroso y es lo que van a ver nada más que llevado a una etapa, pues yo me atrevería a decir más madura”.

Belanova inicia su esperada gira y tenemos todos los detalles del look de Denisse Guerrero. (Foto: Alvaro Valadez.)

La vocalista de la agrupación tapatía está preparada para volver a colocarse debajo de los reflectores, y dejar atrás los miedos y las dudas.

“La verdad mi intención primordial era poder vivir y sostenerme de la disciplina que amo ‘la música’. Debo decir que me considero una mujer bendecida y privilegiada por ese gran logro, estoy consciente de que no todos corremos con la misma fortuna. Ser reconocida por mi trayectoria, es algo con lo que no contaba. Me siento honrada y con mucha humildad les agradezco este honor”, dijo Denisse.

Look de Denisse Guerrero

Para Vida en Rosa Tour, la cantante hizo lazos con tres diseñadores: Alfredo Martínez, con Daniel Von Teese y Vanebon, que son de Guadalajara.

“Ella estudió diseño de modas, siempre ha estado muy relacionada a la industria de la moda. Ella entiende muy bien la moda, sabe muy bien lo que quiere, lo que le gusta, y pues siempre ha trabajado básicamente con diseñadores mexicanos. Su prioridad es impulsar la moda en México y a los diseñadores. Denisse es súper meticulosa y yo también, también por eso nos entendemos. Hay cosas que ya son como de ley, como los tacones altos que tienen que ser lo más altos posible, ella necesita tacones súper altos. Por ejemplo, a ella siempre le gusta enseñar las piernas, que es algo que la gente le chulea. Para ella es muy importante proyectar a través de su imagen lo que ella es como músico, cantante y compositora. Ha sido un proceso con muchas horas de pruebas del vestuario, con un trabajo colaborativo, donde todos sumamos opiniones, visiones y estéticas”, aclaró Alvaro Valadez

Belanova inicia su esperada gira y tenemos todos los detalles del look de Denisse Guerrero. (Foto: Alvaro Valadez.)

Belanova inicia su esperada gira y tenemos todos los detalles del look de Denisse Guerrero. (Foto: Alvaro Valadez.)

La vocalista de Belanova hizo tendencia varios looks en el pasado, ahora busca llevar su nuevo estilo con una imagen más madura.

“La moda está implícita en nuestro día a día. Habla de quiénes somos, sin tener que pronunciar una sola palabra. Ahí tenemos la oportunidad de crear nuestras propias reglas y ser audaces. Para mi la música y la moda siempre han ido de la mano. Pienso que las canciones, tienen formas, colores, texturas y son parte de mi personalidad como artista. Era y sigue siendo mi manera de expresarme. Siempre tuve claro que quería dedicarme a la música, pero también tenía la inquietud de estudiar una carrera, así que a la par de mis inicios con Belanova estudié diseño de modas”, compartió.

“Denisse siempre ha sido esta mezcla como muy femenina, delicada, pero también como a la vanguardia. Este proyecto es como ya llevarla a una nueva etapa, porque ya está en otro momento de su vida, ya no es la chavita de 20. Hay mucha moda y mucho glamour. También, nos inspiramos mucho en la onda rosa pastel, obviamente, en la canción. Hemos hecho diferentes vestuarios, pero es uno por show”, explicó Valadez.

“Lo que te podría adelantar es que hay como dos colores que son la base del vestuario, que es el rosa y el negro. Hay mucho glamour, mucha moda y detalles clásicos en el sentido de no futurista o urbano, creo que es una moda con glamour femenino”. — Alvaro Valadez, stylist

Belanova inicia su esperada gira y tenemos todos los detalles del look de Denisse Guerrero. (Foto: Alvaro Valadez.)

Próximos conciertos

Belanova sigue sumando shows en México y Estados Unidos, suma ya más de 30 para este 2024, los más cercanos son:

2 de marzo. Festival Bésame Mucho (Austin, Texas)

16 de marzo. Festival Vive Latino (CDMX)

29 de marzo. Festival Pa’l Norte (Monterrey); 10 de agosto, Auditorio Citibanamex

PUBLIMETRO TV: